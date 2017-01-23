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Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

24.01.2017 15:30 — Разное | Ежедневник  
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Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

фото: b-online.ru

Несколько историй о том, какие запросы порой приходится обрабатывать логистическим компаниям в преддверии Нового года.

На Новый год работы у логистических компаний не убывает, а только прибавляется. Всем хочется успеть купить и перевезти подарки для самых близких. Хит-парад самых необычных и запомнившихся запросов на грузоперевозки 2016 года составила логистическая компания AsstrA.

«Перевезти маму в Израиль»

Именно так звучал запрос от женщины, которая обратилась в офис компании. После беседы специалиста по продажам выяснилось, что под «перевозкой мамы» она имела в виду доставку ее личных вещей из Москвы в Израиль.

Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

 Доставить котенка из Берлина в Москву

Мужчина увидел на сайте компании AsstrA раздел «Перевозка живых животных», после чего обратился в офис с запросом на доставку котенка. Его хотели отправить в подарок ребенку на Новый год.

Так как компания оказывает услуги по перевозке крупных партий скота, помочь в данном случае она не смогла. Но это был очень трогательный запрос.

Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

Альпака из Перу

Еще одним запоминающимся запросом стало обращение с просьбой перевезти 10 альпака из Перу авиатранспортом.

Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

Перевозка «морской воды» в большом контейнере

Груз необходимо было перевезти из Геленджика (который в России) в Брест (который в Беларуси). Когда специалист по продажам начал уточнять, почему товар так «упакован» и зачем вообще перевозить морскую воду, выяснилось, что в ней находится дельфин. Узнали мы это случайно, а сам заказчик не посчитал это необычным.

Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

Мешок семечек от зятя

Еще одним запоминающимся запросом стала просьба перевезти 10 кг семечек от зятя с Украины. А сам груз, по мнению клиента, должен был ехать с водителем в кабине.

Топ 5 забавных заказов на перевозки AsstrA

 
Теги: Брест
 
 
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