﻿ Синоптики объявили на 25 и 26 января оранжевый уровень опасности из-за идущих в страну морозов. 21.by
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Синоптики объявили на 25 и 26 января оранжевый уровень опасности из-за идущих в страну морозов

24.01.2017 15:25 — Разное | Ежедневник  
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Синоптики объявили на 25 и 26 января оранжевый уровень опасности из-за идущих в страну морозов

фото: vorrobei.blogspot.com.by

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 и 26 января из-за резкого похолодания, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду, 25 января, по северо-восточной половине страны, а в четверг, 26 января, на большей части территории республики ожидается резкое понижение температуры воздуха, передает БЕЛТА.

По информации синоптиков, 25 января будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной части территории, днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/с, ночью по востоку порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток составит 6−12 мороза, по юго-западной половине будет от нуля до минус 5 градусов.

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 25 и 26 января из-за резкого похолодания, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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