Международный спортивный арбитражный совет (ICAS), руководящий орган Спортивного арбитражного суда (CAS), утвердил в должности 24 новых арбитра и 2 новых посредников. В их числе — белорус Сергей Ильич, — сообщает НОК Беларуси.



Сергей Ильич. Фото: Tribuna.com

Отметим, что Сергей Ильич возглавляет комитет по статусу и переходам игроков в Белорусской федерации футбола. Член комитета УЕФА по статусу и переходам футболистов, делегат УЕФА.

C 1 января 2017 года новые члены совета приступают к исполнению обязанностей в арбитражных и согласительных процедурах CAS.

— Сергей Ильич стал третьим белорусским арбитром, который в последнее время был включен в состав CAS благодаря активным действиям НОК, — пояснил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов. — Помимо Ильича, в спортивном суде также работают Александр Данилевич и Тимур Сысуев.

Справочно:

CAS был создан в 1984 г. для урегулирования разногласий в мире спорта. Более 30 лет CAS путем арбитражных и согласительных разбирательств разрешает конфликтные ситуации между спортсменами, тренерами, федерациями, спонсорами, агентами, клубами, лигами и организаторами спортивных соревнований со всего мира. В рекордном 2016 году CAS зарегистрировал более 600 арбитражных и 10 согласительных процедур.

По причине растущего количества ежегодных разбирательств и ввиду необходимости постоянной ротации сотрудников, ICAS регулярно пересматривает и дополняет списки арбитров и посредников. При составлении оптимального списка независимых экспертов, способных к решению беспрецедентных задач, возникающих в арбитражной практике и медиации в мировом спортивном сообществе, ICAS руководствуется географическими, гендерными факторами и спортивной эрудированностью кандидата.