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В Бресте "жигули" врезались в ГАЗ: водитель легковушки в реанимации

24.01.2017 15:30 — Разное | Tut.by  
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24 января, около 13.40, на улице Московской столкнулись ВАЗ-2106 и ГАЗ.


По предварительной информации, водитель «жигулей» ехал в крайней правой полосе в направлении выезда из Бреста. Мужчина попытался перестроиться в соседнюю полосу, чтобы объехать стоящий ГАЗ ремонтников, но не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля и правой частью задел грузовик.


В результате ДТП водитель ВАЗа с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, сообщили в ГАИ региона.


 
Теги: Брест
 
 
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Водитель "жигулей" пытался перестроиться, но неверно выбрал дистанцию.

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