|
В Бресте "жигули" врезались в ГАЗ: водитель легковушки в реанимации
24 января, около 13.40, на улице Московской столкнулись ВАЗ-2106 и ГАЗ.
По предварительной информации, водитель «жигулей» ехал в крайней правой полосе в направлении выезда из Бреста. Мужчина попытался перестроиться в соседнюю полосу, чтобы объехать стоящий ГАЗ ремонтников, но не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля и правой частью задел грузовик.
В результате ДТП водитель ВАЗа с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, сообщили в ГАИ региона.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водитель "жигулей" пытался перестроиться, но неверно выбрал дистанцию.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии