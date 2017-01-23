24 января, около 13.40, на улице Московской столкнулись ВАЗ-2106 и ГАЗ.





По предварительной информации, водитель «жигулей» ехал в крайней правой полосе в направлении выезда из Бреста. Мужчина попытался перестроиться в соседнюю полосу, чтобы объехать стоящий ГАЗ ремонтников, но не выбрал безопасную дистанцию до автомобиля и правой частью задел грузовик.





В результате ДТП водитель ВАЗа с тяжелыми травмами доставлен в реанимацию, сообщили в ГАИ региона.



