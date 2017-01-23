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Дисквалификацию гребцов отменили, Беларусь хочет 80 тысяч долларов компенсации
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.
Международная федерация каноэ
Несколько дней назад антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении четырех белорусских гребцов. Суд удовлетворил апелляцию белорусских представителей из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF,
«Теперь мы будем готовить иски о возмещении материального и морального ущерба. Юридическими консультантами при рассмотрении данного дела выступают наши белорусские специалисты из адвокатского бюро "Данилевич и Воложинец", также мы привлекаем к работе и швейцарских правозащитников», — пояснил генеральный секретарь НОК Беларуси Анатолий Котов.
По словам Котова, решение CAS стало ожидаемым для белорусской стороны, однако на этом НОК останавливаться не намерен и подаст судебный иск. По данным белорусской стороны, компенсация может составить 80 тысяч долларов.
Как считают в Минске, федерация должна возместить моральный ущерб в связи с отстранением команды и расходы на подготовку спортсменов к Олимпиаде,
В свою очередь, замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дубковский предлагает учесть и мотивационные выплаты, стипендии спортсменам, заработные платы.
«Минимально, если мы будем говорить о 12 олимпийцах, которые завоевали право участия в Олимпийских играх, — не менее 15 млрд неденоминированных рублей за олимпийский цикл. А ведь есть еще и косвенные потери, которые понесли спортсмены – призовые, гонорары», — отметил Дубковский. Он напомнил, что золотая олимпийская медаль могла принести чемпиону 150 тыс. долларов,
В Международной федерации каноэ решение суда назвали разочарованием. «Французское уголовное дело против сборной Беларуси еще не закрыто, и ICF теперь будет ждать его итогов, прежде чем решить о своих дальнейших действиях. Вследствие решения CAS белорусская сборная теперь имеет право участвовать в международных соревнованиях», — говорится в заявлении организации, которое
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Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отменил решение об отстранении от соревнований на один год мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ.
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