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Средняя зарплата в декабре выросла до 801 рубля
24.01.2017 15:56 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рублей.
В ноябре она равнялась 717,6 рублей, сообщает Национальный статистический комитет.В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в декабре ровнялась 408 долларам. В ноябре она составила 370 долларов.
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Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рублей.
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