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Средняя зарплата в декабре выросла до 801 рубля

24.01.2017 15:56 — Разное | Ежедневник  
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Средняя зарплата в декабре выросла до 801 рубля

фото: tut.by

Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рублей.

В ноябре она равнялась 717,6 рублей, сообщает Национальный статистический комитет.

В пересчете на доллары по средневзвешенному курсу Нацбанка средняя зарплата белорусов в декабре ровнялась 408 долларам. В ноябре она составила 370 долларов.
 
 
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Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2016 года составила 801,6 рублей.

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