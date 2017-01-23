В Лос-Анджелесе проходит церемония объявления номинантов на ежегодную премию «Оскар». Все 24 категории озвучивают в прямом эфире. Напомним, что в этом году Американская киноакадемия отказалась от традиции объявлять номинантов в ходе отдельной торжественной церемонии и решила ограничиться телемостом.

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Решение перенести объявление победителей из зала кинотеатра Samuel Goldwyn Theater в Беверли-Хиллз в онлайн обусловлено, по словам организаторов, не столько меньшим бюджетом, сколько желанием привлечь к церемонии больше зрителей. Ведь рейтинги трансляции самой церемонии награждения падают из года в год.

Еще одно отличие нынешнего года в киноакадемии будет в притоке «свежей крови». После прошлогоднего скандала с обилием белых номинантов в ключевых категориях решено было разнообразить состав голосующих.





Кроме того, в этом году как никогда прежде видны расхождения между «Золотым глобусом», который по традиции называют «репетицией «Оскара», и, собственно, последним. Например, в категории «Лучший фильм на иностранном языке» награду «Золотой глобус» получила картина Пола Верховена «Она». Американская киноакадемия не допустила ее даже в шорт-лист «Оскара».

Кстати, в этом году у академиков был особенно сложный выбор номинантов, ведь на предстоящую премию было выдвинуто рекордное количество претендентов со всего мира — 85 фильмов.

Номинанты в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

«Моя земля»

«Вторая жизнь Уве»

«Коммивояжер»

«Танна»

«Тони Эрдманн»

В числе кандидатов на «Лучшую актрису» у американских букмекеров в лидерах на победу как раз Эмма Стоун за роль в картине «Ла-Ла Ленд». Рассуждать о ее шансах на триумф предметно можно будет после вручения премии Гильдии киноактеров США, которая пройдет совсем скоро, 29 января.

«Лучший актер»

Кейси Аффлек

Эндрю Гарфилд

Райан Гослинг

Вигго Мортенсен

Дэнзел Вашингтон

Шансы Райана Гослинга на победу в номинации «Лучший актер» не такие большие. Конкуренцию ему, по мнению экспертов, могут составить Кейси Аффлек или Дензел Вашингтон.

«Лучший актер второго плана»

Махершала Али

Джефф Бриджес

Лукас Хеджес

Дев Патель

Майкл Шеннон

Напомним, что почетных «Оскаров» удостоились: актер Джеки Чан, британский монтажер Энн В. Коутс, режиссер документального кино Фредерик Вайсман и специалист по подбору актеров Линн Сталмастер.

Теперь киноакадемики отправятся голосовать. Их выбор мы узнаем через месяц — 26 февраля, во время 89-й церемонии вручения премий Американской киноакадемии. Проведет ее Джимми Киммел.





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