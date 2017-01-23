

Довольно часто наблюдается трудности в управлении автомашиной из-за неправильно отрегулированных при установке покрышек, вследствие чего нарушается схождение и развал шин. Что обозначают эти понятия, и когда нужно делать развал-схождение колес?

О схождении колес

Если рассматривать рисунок автомобиля сверху, то схождение определяется как разность между отрезками А и В. Если А имеет большее значение, чем В, то такое схождение можно назвать положительным. Соответственно, если значение Б будет больше — отрицательное.

По какой же схеме устанавливают схождение? Состояние устойчивости машины зависит от нормальной установки угла схождения передних покрышек. Правильность его выполнения зависит от того, отвечает ли установленному размеру разность замеров, которая возникла между ободьями шин в обоих положениях, замеренных на одинаковой высоте относительно к центру колес и соответствующим точкам ободьев. При отличии этой величины от предложенной, необходимо отрегулировать схождение.

Проведение правильной процедуры по установке схождения следует проходить на СТО .

Непосредственно перед выполнением специалистами проверяется, насколько прочно в поворотной стойке крепление рычага рулевой трапеции, надежно ли соединение пальцев рулевых тяг, в каком состоянии маятниковый рычаг и крепление сошки.

После проведения ремонтных работ, проводимых в ходовой авто, желательно сделать развал-схождение.

В самой процедуре стяжные хомуты ослабляются. При этом муфты устанавливают на равнозначный угол с изменением длины рулевых тяг. Далее затягивают хомуты так, чтобы их окончания между собой не соприкасались.

Как выполняется развал?

Развал колес представляет собой угол, возникший от вертикали и плоскости автомобильной покрышки. При наклонности верха покрышки наружу, состояние угла называют положительным, во внутрь — отрицательным.

Проверку начнут проводить при наблюдении нормального давления в колесах, когда на дисках отсутствуют следы деформации, ход руля отвечает нормативу, передняя подвеска и амортизаторные штоки без повреждений.

Регулировку проводят путем подбора количества в наборе прокладок, устанавливаемых между эксцентриком на передней стойке и нижним рычагом. Для проведения этой операции на задних колесах российских автомашин применяют пластины.

Как определить, когда нужно ли регулировать колеса?

Сделать развал-схождение следует обязательно, если недавно производился ремонт рулевых тяг, амортизаторов и других узлов. Необходим этот процесс в случае неравномерного износа покрышек с обеих сторон, при езде по плохому дорожному покрытию с ямами, ухабами, бездорожьем. Если при движении прямо, машину «уводит» в сторону, а водителя не устраивает ее управляемость, сделать развал-схождение незамедлительно. Причем правильные и эффективные действия выполняются на специальных стендах. Не следует слушать тех, кто утверждает, что углы можно установить «на глаз». Небольшое отклонение, даже в 0,5 градуса, приведет к сложностям в езде.

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