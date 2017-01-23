Фоторепортаж с январских учений подразделения 3-й бронетанковой боевой группы 4-й пехотной дивизии армии США на польском на полигоне Свентошув в Польше, опубликовал военный блог «Центра анализа и стратегий».











На снимках танки M1A2 Abrams и БМП M2 Bradley. Напомним, что США наращивает в Польше военную группировку, всего планируется разместить порядка трех тысяч солдат, 87 танков Abrams, 18 самоходных гаубиц Paladin, 144 БМП Bradley и более 400 автомобилей Humwee.











M1A2 Abrams вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой, способной поражать любые современные танки благодаря применению подкалиберных снарядов с урановым сердечником.



M2 Bradley. Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

Газотурбинный двигатель танка M1 Abrams придает машине отличную динамику и маневренность, а также хорошо запускается в мороз. Благодаря ему 61-тонный танк разгоняется до 70 км/ч. Вкупе с 1500-сильным ГТД работает автоматическая трансмиссия Allison X, обеспечивающая 4 передачи переднего хода и 2 заднего.



M2 Bradley. Фото: Staff Sgt. Corinna Baltos

M2 Bradley вооружена 25-мм пушкой, 7,62-мм пулеметом и противотанковыми ракетами. БМП защищена алюминиевой броней, экипаж бронемашины состоит из трех человек, в десантном отделении можно перевезти до шести пехотинцев.