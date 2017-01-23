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Шантарович: виновных в Федерации гребли необходимо наказать

24.01.2017 16:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"За то преступление, которое они совершили, они должны быть очень серьезно наказаны… Они нас пугали, даже на последнем суде запугивали нас", — отметил он на пресс-конференции в Минске.

Шантарович: виновных в Федерации гребли необходимо наказать
© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин
Минспорта Беларуси может выставить двухмиллионный иск к ICF

Замглавы Минспорта Александр Дубовский ранее заявил, что Беларусь может подать иск к ICF, сумма которого может составить около 2,3 миллиона долларов.

Весной прошлого года сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая находилась на сборах во Франции, обыскала полиция — у спортсменов искали допинг.

Международная федерация гребли в июле 2016 года объявила об отстранении сборной Беларуси на год, в том числе от ОИ-2016 в Рио, в связи с якобы нарушениями антидопинговых правил. Белорусская сторона оспорила отстранение от Игр в CAS, но в июле апелляция не была удовлетворена, и команда в итоге пропустила Олимпиаду.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ (ICF) Владимир Шантарович потребовал наказать виновных в Международной федерации гребли.

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