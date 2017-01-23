"За то преступление, которое они совершили, они должны быть очень серьезно наказаны… Они нас пугали, даже на последнем суде запугивали нас", — отметил он на пресс-конференции в Минске.



© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин Минспорта Беларуси может выставить двухмиллионный иск к ICF

Замглавы Минспорта Александр Дубовский ранее заявил, что Беларусь может подать иск к ICF, сумма которого может составить около 2,3 миллиона долларов.

Весной прошлого года сборную Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, которая находилась на сборах во Франции, обыскала полиция — у спортсменов искали допинг.

Международная федерация гребли в июле 2016 года объявила об отстранении сборной Беларуси на год, в том числе от ОИ-2016 в Рио, в связи с якобы нарушениями антидопинговых правил. Белорусская сторона оспорила отстранение от Игр в CAS, но в июле апелляция не была удовлетворена, и команда в итоге пропустила Олимпиаду.