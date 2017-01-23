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Кто-то взломал сайт Александра Солодухи

24.01.2017 17:10 — Разное | Tut.by  
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На официальном сайте белорусского певца Александра Солодухи появилась реклама на японском языке. Раньше сайт рассказывал о певце и его музыке.


21 января 2017 года, судя по кэшу Google, сайт начал на японском языке рекламировать покупку обуви. Скорее всего, это результат взлома — хакеры разместили рекламу и ссылки, не разобравшись с аудиторией ресурса.




Сейчас содержимое сайта и вовсе исчезло, при заходе на него пользователи видят белый экран.

Александр — сын певца, который занимается организацией концертов, — не знал о проблемах с интернет-площадкой. «Не замечал. Обязательно разберемся», — пообещал он.

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На официальном сайте белорусского певца Александра Солодухи появилась реклама на японском языке.

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