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Кто-то взломал сайт Александра Солодухи
На официальном
21 января 2017 года, судя по
Сейчас содержимое сайта и вовсе исчезло, при заходе на него пользователи видят белый экран.
Александр — сын певца, который занимается организацией концертов, — не знал о проблемах с интернет-площадкой. «Не замечал. Обязательно разберемся», — пообещал он.
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На официальном сайте белорусского певца Александра Солодухи появилась реклама на японском языке.
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