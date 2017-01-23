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Международная федерация каноэ теперь ждет итогов уголовного дела в отношении белорусских гребцов

24.01.2017 16:51 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация каноэ (ICF) на официальном сайте выступила с заявлением, в котором выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси.


— Международная федерация каноэ продолжит придерживаться принципа нулевой терпимости по отношению к допинговым нарушениям и будет принимать необходимые меры для сохранения целостности спорта. В то время как исполком ICF c уважением относится к процессам, проводимым Спортивным арбитражным судом (CAS), решение отменить годичную дисквалификацию мужской сборной Беларуси стало разочарованием.

Исполком ICF остается привержен защите интересов гребли и гребцов и продолжит предпринимать необходимые меры, чтобы обеспечить честность и чистоту соревнований.

Решение исполкома ICF о дисквалификации команды основывалось на доказательствах, полученных в результате конфискации различных веществ и медицинских материалов в ходе рейда французской полиции в тренировочном лагере сборной Беларуси в апреле прошлого года в Ла-Темпль-сюр-Ло (Франция).

Французское уголовное дело против сборной Беларуси еще не закрыто, и ICF теперь будет ждать его итогов, прежде чем решить о своих дальнейших действиях.
Вследствие решения CAS белорусская сборная теперь имеет право участвовать в международных соревнованиях, — говорится в заявлении.

 
 
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