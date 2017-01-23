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В Париже в тестовом режиме запустили беспилотный маршрутный автобус

24.01.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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Власти Парижа представили первый городской беспилотный автобус. Ближайшую пару месяцев он в тестовом режиме будет курсировать между двумя городскими вокзалами — Лионским вокзалом и железнодорожным терминалом Аустерлиц, передает Reuters. Его путь составит всего 130 метров.

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Внутри могут ехать до десяти человек. С запрограмированным маршрутом автобус может самостоятельно трогаться с места, открывать и закрывать двери, ускоряться и замедляться, подстраиваясь под поток машин. Даже резко затормозить сумеет, если на пути возникнут препятствия. В пространстве ориентироваться ему помогают специальные лазерные сенсоры.

 
 
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Французы говорят, что пока новый вид транспорта не заменит человека. Когда подобная новинка дойдет до Беларуси спрогнозировать сложно.

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