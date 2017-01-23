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В Париже в тестовом режиме запустили беспилотный маршрутный автобус
Власти Парижа представили первый городской беспилотный автобус. Ближайшую пару месяцев он в тестовом режиме будет курсировать между двумя городскими вокзалами — Лионским вокзалом и железнодорожным терминалом Аустерлиц,
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Французы говорят, что пока новый вид транспорта не заменит человека. Когда подобная новинка дойдет до Беларуси спрогнозировать сложно.
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