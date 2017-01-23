Власти Парижа представили первый городской беспилотный автобус. Ближайшую пару месяцев он в тестовом режиме будет курсировать между двумя городскими вокзалами — Лионским вокзалом и железнодорожным терминалом Аустерлиц, передает Reuters. Его путь составит всего 130 метров.

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Внутри могут ехать до десяти человек. С запрограмированным маршрутом автобус может самостоятельно трогаться с места, открывать и закрывать двери, ускоряться и замедляться, подстраиваясь под поток машин. Даже резко затормозить сумеет, если на пути возникнут препятствия. В пространстве ориентироваться ему помогают специальные лазерные сенсоры.