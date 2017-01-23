Первый арендный дом заселен в Клецке, сообщили в Клецком райисполкоме.

Новостройка размещается на ул. Советской, 95 райцентра. Строительство 80-квартирного дома проходило с ноября 2015 года по октябрь 2016-го. Генеральным подрядчиком строительства являлось ДУП «ПМК-191» (Клецкий район). Работы также выполнялись ДУП «ПМК № 233» (Столбцы) и ГУП «Клецкое ПМС». На них затрачено около Br3,8 млн как из бюджета Клецкого района, так и из бюджета Минской области.

Жилые помещения коммерческого использования в арендном доме предоставлялись в соответствии с законодательством. Так, по ходатайствам организаций квартиры предоставлены 12 работникам прокуратуры, районного отдела внутренних дел, районного отдела по чрезвычайным ситуациям, восьми молодым специалистам. Арендное жилье также получили две многодетные семьи. Остальные жилые помещения распределены между гражданами, состоявшими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в порядке очередности и подавшими соответствующие заявления.

В райисполкоме напомнили, что для отдельных граждан (инвалидов, одиноких пенсионеров) по решению райисполкома возможен перевод жилья коммерческого использования в арендном доме в социальное жилье. При этом арендные квартиры не подлежат приватизации, обмену, разделу, продаже, предоставлению по договору поднайма. В случае освобождения квартир в арендном доме право на первоочередное их получение имеют граждане в связи с характером трудовых (служебных) отношений, не имеющие собственности в населенном пункте по месту работы, из числа судей, молодых специалистов, получивших образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, прибывших по распределению, направленных в соответствии с договором о целевой подготовке, военнослужащих (за исключением солдат срочной службы, курсантов), представителей РОВД, РОЧС, Следственного комитета, ученых, работников прокуратуры и организаций культуры. При отсутствии заявлений от граждан таких категорий арендные квартиры предоставляются нуждающимся в порядке очередности.

Как ранее сообщалось, в Беларуси в 2017 и 2018 годах планируется построить 7 млн кв. м жилья (по 3,5 млн кв. м ежегодно). Больше всего жилья планируется построить в Минской области — по 972 тыс. кв.м. Строительство арендного жилья на текущий год в Беларуси запланировано в объеме 114,62 тыс. кв.м.