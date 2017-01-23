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Министерству образования поручено до 2020 года обновить действующие и разработать новые образовательные стандарты для «наиболее полного обеспечения потребности экономики в квалифицированных кадрах с учетом изменений, происходящих на рынке труда».

Это предусмотрено комплексом мер по реализации программы социально-экономического развития на 2016—2020 годы, утвержденным постановлением Совета министров № 18 от 12 января 2017 года. Документ сегодня опубликован на сайте правительства.

Предусматривается обновить не менее 40% стандартов профессионально-технического и среднего специального образования и не менее 15% стандартов высшего образования. Также планируется обновить общегосударственный классификатор «Специальности и квалификации», в который будут вводиться новые профессии и должности и аннулироваться устаревшие. В системе дополнительного образования предусмотрено создать и утвердить нормативную правовую базу по развитию дистанционной формы обучения для взрослых.

Также «в целях обеспечения роста качества и доступности образования» планируется до конца 2018 года ввести обновленную учебную программу дошкольного образования. Кроме того, предусматривается увеличить охват инклюзивными формами образования до 80% лиц с особенностями психофизического развития.

До 2020 года должны быть разработаны и внедрены электронные образовательные ресурсы и средства обучения (учебные базы данных, электронные энциклопедии, справочники, тестирующие системы, игровые обучающие программы), которые будут идти в качестве приложения к базовым учебникам. С этой целью к 2020 году планируется оснастить современными средствами обучения и учебным оборудованием не менее 40% школ.

В этом году стоит задача обеспечить в школах возможность изучения учебных предметов на повышенном уровне в рамках профильного обучения.

Минобразования и Министерству иностранных дел поручено стимулировать развитие сотрудничества учреждений образования с иностранными учебными заведениями. Также необходимо создать нормативно-правовой документ, который бы регулировал порядок образования, функционирования и прекращения деятельности обособленных подразделений белорусских учреждений образования за рубежом, пишет БелаПАН .

