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Юбилейный концерт Вячеслава Бутусова пройдет в Минске

24.01.2017 17:34 — Разное | Tut.by  
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Рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» выступит с юбилейной программой в Минске. Акустический концерт Вячеслава Бутусова пройдет на сцене Дворца Республики 15 марта.


В этом году музыкант и поэт Вячеслав Бутусов празднует свой юбилей, и впервые в Минске представит акустическую сольную программу. Особенность предстоящего концерта в том, что каждый зритель сможет узнать Вячеслава с совершенно другой стороны. Живое общение, разговоры на любые темы и дружеская атмосфера — этот весенний вечер пройдет с легендой русского рока.

Голос музыканта знаком не одному поколению, композиции как «Я хочу быть с тобой», «Гибралтар-Лабрадор», «Гуд-Бай Америка», «Девушка по городу», «Песня идущего домой» стали хитами не одного десятилетия.

Купить билеты на концерт можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Стоимость билетов от 38.00 рублей.

Инфо:(017) 2 299 095, касса (017) 2299039

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
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Акустический концерт Вячеслава Бутусова пройдет на сцене Дворца Республики 15 марта.

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