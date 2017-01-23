Рок-музыкант, лидер и вокалист рок-групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» выступит с юбилейной программой в Минске. Акустический концерт Вячеслава Бутусова пройдет на сцене Дворца Республики 15 марта.





В этом году музыкант и поэт Вячеслав Бутусов празднует свой юбилей, и впервые в Минске представит акустическую сольную программу. Особенность предстоящего концерта в том, что каждый зритель сможет узнать Вячеслава с совершенно другой стороны. Живое общение, разговоры на любые темы и дружеская атмосфера — этот весенний вечер пройдет с легендой русского рока.

Голос музыканта знаком не одному поколению, композиции как «Я хочу быть с тобой», «Гибралтар-Лабрадор», «Гуд-Бай Америка», «Девушка по городу», «Песня идущего домой» стали хитами не одного десятилетия.

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