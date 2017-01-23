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ДТП в Бресте: появилось видео столкновения ГАЗа и "Жигулей"
24.01.2017 17:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария в областном центре произошла во вторник около 13:40 на улице Московской: водитель легковушки, заметив, что в его полосе стоит ГАЗ,
Мужчина, находившийся за рулем легковушки, оказался зажат в салоне – его извлекали из машины спасатели. Водителя, который получил тяжелые травмы, скорая доставила в реанимацию.
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Госавтоинспекция Бреста опубликовала видеозапись столкновения легкового автомобиля и грузовика дорожных служб в Бресте. Смотрите на видео, как "Жигули" зацепили...
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