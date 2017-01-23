Авария в областном центре произошла во вторник около 13:40 на улице Московской: водитель легковушки, заметив, что в его полосе стоит ГАЗ, не успел перестроиться и врезался в грузовик .

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, оказался зажат в салоне – его извлекали из машины спасатели. Водителя, который получил тяжелые травмы, скорая доставила в реанимацию.