﻿ ДТП в Бресте: появилось видео столкновения ГАЗа и "Жигулей". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ДТП в Бресте: появилось видео столкновения ГАЗа и "Жигулей"

24.01.2017 17:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Авария в областном центре произошла во вторник около 13:40 на улице Московской: водитель легковушки, заметив, что в его полосе стоит ГАЗ, не успел перестроиться и врезался в грузовик.

Мужчина, находившийся за рулем легковушки, оказался зажат в салоне – его извлекали из машины спасатели. Водителя, который получил тяжелые травмы, скорая доставила в реанимацию.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госавтоинспекция Бреста опубликовала видеозапись столкновения легкового автомобиля и грузовика дорожных служб в Бресте. Смотрите на видео, как "Жигули" зацепили...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко стыдно за минчан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика