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Певица Ёлка станет членом жюри нового проекта "Ты супер!"
24.01.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 янв — Sputnik. Начинают раскрываться самые главные тайны вокального конкурса "Ты супер!" на
© Sputnik / Виктор Толочко
Также в жюри войдут еще три звезды. В шоу примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, прибыли в Москву из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Их разместили в санатории в Подмосковье, где с ними уже занимаются педагоги по вокалу и музыкальные продюсеры.
Ёлка также будет навещать маленьких конкурсантов.
Участниками конкурса станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Талантливые ребята из стран постсоветского пространства в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.
Ведущим
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Знаменитая певица Ёлка станет членом жюри нового музыкального шоу на НТВ под названием "Ты супер!", в котором примут участие дети, оставшиеся без попечения...
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