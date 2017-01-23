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Певица Ёлка станет членом жюри нового проекта "Ты супер!"

24.01.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 янв — Sputnik. Начинают раскрываться самые главные тайны вокального конкурса "Ты супер!" на НТВ, где в качестве международного информационного партнера шоу выступило агентство и радио Sputnik. Итак, новость дня — певица Ёлка станет одним из членов жюри.

Певица Ёлка станет членом жюри нового проекта "Ты супер!"
© Sputnik / Виктор Толочко
Sputnik Беларусь поддержит юных участников шоу НТВ "Ты супер!"

Также в жюри войдут еще три звезды. В шоу примут участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, прибыли в Москву из Абхазии, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Их разместили в санатории в Подмосковье, где с ними уже занимаются педагоги по вокалу и музыкальные продюсеры.

Ёлка также будет навещать маленьких конкурсантов.

Участниками конкурса станут воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Талантливые ребята из стран постсоветского пространства в возрасте от 7 до 18 лет смогут продемонстрировать свои вокальные способности профессиональному жюри и миллионам зрителей, поработать с лучшими музыкальными педагогами и продюсерами.

Ведущим "Ты супер!" станет обладатель ТЭФИ Вадим Такменев.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Знаменитая певица Ёлка станет членом жюри нового музыкального шоу на НТВ под названием "Ты супер!", в котором примут участие дети, оставшиеся без попечения...

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