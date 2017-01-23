Белорусский руководитель раскритиковал перед министром МВД игру хоккеистов минского "Динамо".

Александр Лукашенко обсудил с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, он же - председатель наблюдательного совета ХК "Динамо- с министром внутренних дел, он же - председатель наблюдательного совета ХК "Динамо- Минск ", выступление белорусских хоккеистов в КХЛ. Лукашенко жестко раскритиковал игру спортсменов с одноклубниками из Риги, которым минчане уступили со счетом 1:3.

"Не забывайте, что 15 тыс. сидит на стадионе и миллионы вас смотрят, в том числе и я. Стыдно было смотреть. Команда играет неровно, вы проигрываете тогда, когда нельзя проигрывать. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа", - цитирует Лукашенко президентская пресс-служба.

оправдывался после совещания Игорь Шуневич. "И игроки, и тренерский штаб команды "Динамо-Минск" сделает все для того, чтобы выйти в плей-офф и не просто выйти, но еще и дать достойный бой в этом высшем дивизионе чемпионата", -после совещания Игорь Шуневич.

"Надо собраться, учесть ошибки прошлых игр, в том числе и обидные промахи, просчеты, не всегда, кстати говоря, напрямую зависящие от наших хоккеистов. Игра с Ригой наглядно продемонстрировала сложности в связи с перелетом из Китая. Это тоже надо понимать, такой дальний перелет был впервые. Но я не оправдываю ни себя, ни команду. Могу только сказать, что мы сделаем все возможное и зависящее от нас, чтобы оправдать надежды наших болельщиков", - подчеркнул председатель наблюдательного совета.

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Фото: president.gov.by