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НОК о разбирательстве в Лозанне и иске на возмещение ущерба гребцам

24.01.2017 18:20 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Беларуси Анатолий Котов рассказал ведущим радио Sputnik Беларусь о том, как проходило разбирательство в спортивном арбитражном суде в Лозанне, и как белорусская сторона намерена компенсировать ущерб, причиненный нашим гребцам.

По словам Котова, фактически международная федерация каноэ не оставила белорусской стороне времени на то, чтобы оспорить решение о дисквалификации до начала Олимпийских игр в Рио.

НОК о разбирательстве в Лозанне и иске на возмещение ущерба гребцам
© Sputnik/ Вероника Тризно, Сергей Пушкин
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"Доказательная база у нас была, но ее нужно было облечь в правильный юридический язык, который принят в международном арбитраже в Лозанне. К сожалению, наши переговоры с самой международной федерацией, которые длились несколько дней в Кракове, привели к позитивному, но половинчатому для нас решению", — сообщил Котов.

По информации генерального секретаря НОК, первоначальный план международной федерации состоял в том, чтобы на 4 года дисквалифицировать всю белорусскую федерацию и обе команды — и женскую, и мужскую.

"Дисквалификация на 4 года — это конец гребли на ближайшие несколько олимпийских циклов. Когда нет возможности тренироваться нет возможности выступать на протяжении четырех лет, это уходит целое поколение и не одно", — отметил собеседник.

В результате переговоров международная федерация предложила компромиссное решение — женскую команду допустили к Олимпиаде, мужскую дисквалифицировали на год, что также не устроило белорусскую сторону.

"У нас были буквально одни выходные, чтобы успеть подать иск в арбитраж, чтобы появилась надежда на то, что парни еще могут быть допущены к Олимпиаде. В этот минимальный срок материал был очень качественно подготовлен", — уточнил Котов.

Генеральный секретарь  НОК также прокомментировал намерение белорусской стороны подать иски о возмещении ущерба, нанесенного отстранением от соревнований мужской национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.

"Оценить перспективы того, что мы получим обратно 2 миллиона долларов, достаточно сложно. Нужно все четко просчитать и посмотреть практику швейцарского правосудия. 2 миллиона долларов — это очень приблизительные наши затраты без учета морального ущерба", — констатировал Котов.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте международной федерации каноэ, говорится о разочаровании решением, принятым спортивным арбитражным судом в Лозанне и о намерении продолжить  расследование.

Комментарий Генерального секретаря НОК Беларуси Анатолия Котова о разбирательстве в спортивном арбитражном суде в Лозанне и о возмещении ущерба, причиненного белорусским гребцам, слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусская сторона намерена подать иски на 2 миллиона долларов о возмещении ущерба, нанесенного отстранением от Олимпийских игр мужской национальной сборной по...

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