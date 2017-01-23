Видеозапись была опубликована на YouTube. Девушку, загримированную под героиню фильма Самару, спрятали за одним из телевизоров.

Посетителей магазина приглашали к стенду, затем на экранах появлялось изображение героини фильма ужасов. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.