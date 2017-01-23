﻿ Жуткий розыгрыш: жителей Нью-Йорка напугала девочка из "Звонка". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Жуткий розыгрыш: жителей Нью-Йорка напугала девочка из "Звонка"

24.01.2017 18:44 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Видеозапись была опубликована на YouTube. Девушку, загримированную под героиню фильма Самару, спрятали за одним из телевизоров. 

Посетителей магазина приглашали к стенду, затем на экранах появлялось изображение героини фильма ужасов. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посетители одного из магазинов техники в Нью-Йорке стали жертвами розыгрыша, проведенного в рамках презентации трейлера нового фильма ужасов "Звонок 3". Смотрите...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
НОК о разбирательстве в Лозанне и иске на возмещение ущерба гребцам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика