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Жуткий розыгрыш: жителей Нью-Йорка напугала девочка из "Звонка"
24.01.2017 18:44 — Разное | Sputnik Беларусь
Видеозапись была опубликована на YouTube. Девушку, загримированную под героиню фильма Самару, спрятали за одним из телевизоров.
Посетителей магазина приглашали к стенду, затем на экранах появлялось изображение героини фильма ужасов. В этот момент актриса вылезала из телевизора и пыталась напугать покупателей.
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Посетители одного из магазинов техники в Нью-Йорке стали жертвами розыгрыша, проведенного в рамках презентации трейлера нового фильма ужасов "Звонок 3". Смотрите...
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