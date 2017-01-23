



Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил активнее использовать для развития электронного правительства созданную инфраструктуру

Об этом он заявил сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждалось развитие цифровой экономики и информационного общества в Беларуси.

"Промежуточные результаты нашей работы в сфере информатизации достаточно высоко оценены мировой общественностью. Так, в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий наша страна занимает достаточно высокое 31-е место среди 175 стран, за год улучшив свою позицию на пять пунктов. Отдельно стоит подчеркнуть, что среди стран СНГ мы здесь первые", - отметил Андрей Кобяков.

Однако по оценке ООН по уровню готовности электронного правительства Беларусь находится на 49-м месте в рейтинге из 193 стран, поднявшись за два года на шесть позиций, но при этом уступает России и Казахстану.

"Это говорит о недостаточном уровне использования созданной инфраструктуры, то есть механизм функционирования и применения электронного правительства еще далек от идеала. Так, например, мы по-прежнему недостаточно используем в практике электронный документооборот. Объем корреспонденции, передаваемый в электронном виде, у большинства госорганов не достигает и 50% от общего объема", - заметил глава правительства.

"Электронные услуги и идентификация все еще воспринимаются как планы на ближайшее будущее. Каких-либо прорывных сдвигов и результатов здесь пока нет", - констатировал он.

На заседании Президиума Совмина еще в ноябре 2015 года было поручено разработать проект указа, предусматривающий решение вопросов по наделению юридической силой документов, получаемых в результате оказания электронных услуг. "Однако результата до сих пор нет. Оцениваю такую работу Минсвязи и Минюста неудовлетворительно. Возможно, этот документ вам не нужен для построения архитектуры электронного правительства, тогда давайте снимем вопрос с контроля", - отметил Андрей Кобяков.

На заседании также шла речь об освоении средств, выделенных на мероприятия по цифровизации. Для этих целей был создан отдельный внебюджетный фонд, однако второй год подряд наблюдается неполное освоение его средств. Так, в 2015 году освоение составило менее 50%, в 2016 году - 85%.

"В условиях, когда на счету каждая копейка республиканского бюджета, такие результаты освоения средств фонда недопустимы. Если в дальнейшем Минсвязи и другие получатели средств фонда не смогут своевременно осваивать госсредства, то я вынужден буду поддержать имеющиеся предложения о перечислении неосвоенных по итогам года денег в республиканский бюджет", - добавил премьер-министр.

По его мнению, утвержденная в марте 2016 года Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества до 2020 года должна позволить Беларуси не только закрепиться в числе лидеров среди стран СНГ, но и приблизиться к мировым лидерам в этой области.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кобяков поручил активизироваться электронному правительству Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поручил активнее использовать для развития электронного правительства созданную инфраструктуру

Министр связи и информатизации Сергей Попков в свою очередь обозначил несколько приоритетов при выполнении названной госпрограммы. Наиболее важными с точки зрения цифровой трансформации проектами он назвал создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, национальной системы безбумажной торговли, национального портала открытых данных, построение национального сегмента единого информационного пространства ЕАЭС, а в дальнейшем и СНГ, сообщает Совет Министров Беларуси.