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Минское "Динамо" играет с "Автомобилистом". Мультимедийный онлайн TUT!

24.01.2017 19:28 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» после поражения от рижских одноклубников постарается реабилитироваться в матче с екатеринбургским «Автомобилистом».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш сегодняшний соперник ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. После того, как команду возглавил Владимир Крикунов клуб из Екатеринбурга смог подняться в турнирной таблице, правда, проиграл все три своих матча на Кубке Шпенглера.

Минчане довольно уверенно входят в зону плей-офф, но несколько неудачных игр могут сделать их положение шатким, поэтому расслабляться «зубрам» не стоит. Тем более, сегодня с критикой в адрес команды выступил Александр Лукашенко.


  

«Динамо-Минск»
  0−0  

«Автомо-билист»

 
 

 

 

SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" после поражения от рижских одноклубников постарается реабилитироваться в матче с екатеринбургским "Автомобилистом".

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