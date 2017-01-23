Минское «Динамо» после поражения от рижских одноклубников постарается реабилитироваться в матче с екатеринбургским «Автомобилистом».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наш сегодняшний соперник ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. После того, как команду возглавил Владимир Крикунов клуб из Екатеринбурга смог подняться в турнирной таблице, правда, проиграл все три своих матча на Кубке Шпенглера.

Минчане довольно уверенно входят в зону плей-офф, но несколько неудачных игр могут сделать их положение шатким, поэтому расслабляться «зубрам» не стоит. Тем более, сегодня с критикой в адрес команды выступил Александр Лукашенко.



«Динамо-Минск» 0−0 «Автомо-билист»

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