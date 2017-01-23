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Минское "Динамо" играет с "Автомобилистом". Мультимедийный онлайн TUT!
Минское «Динамо» после поражения от рижских одноклубников постарается реабилитироваться в матче с екатеринбургским «Автомобилистом».
Наш сегодняшний соперник ведет отчаянную борьбу за место в плей-офф Восточной конференции. После того, как команду возглавил Владимир Крикунов клуб из Екатеринбурга смог подняться в турнирной таблице, правда, проиграл все три своих матча на Кубке Шпенглера.
Минчане довольно уверенно входят в зону плей-офф, но несколько неудачных игр могут сделать их положение шатким, поэтому расслабляться «зубрам» не стоит. Тем более, сегодня с критикой в адрес команды выступил Александр Лукашенко.
SPORT.TUT.BY ведет мультимедийный онлайн матча.
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Минское "Динамо" после поражения от рижских одноклубников постарается реабилитироваться в матче с екатеринбургским "Автомобилистом".
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