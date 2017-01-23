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В 2017 году в столице хотят ввести 60 жилых многоэтажек

24.01.2017 19:23 — Разное | Tut.by  
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В Минске в 2017 году ожидается ввод в эксплуатацию 60 жилых домов, сообщила БЕЛТА начальник отдела жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В Заводском районе построят два объекта (в районе ул. Копыльской и Старобинской), в Ленинском — четыре (в микрорайонах Лошица-6 и 9, жилой комплекс с объектами общественного назначения в границах ул. Маяковского — Оранжерейная — Луговая — пер. Полевой), в Октябрьском — два (1-я очередь строительства «Минск-Мир», в границах ул. Воронянского — Авакяна — Быховская — Радищева).

Больше всего жилья построят в Московском районе, в основном в районе ул. Михалово, Алибегова — 17 домов. В Первомайском, Советском и Фрунзенском районах предусмотрен ввод 9, 7 и 8 объектов соответственно, в Центральном районе — 11. Возводиться дома будут в поселке Восточный, в жилых комплексах «Магистр», «Лебяжий», по ул. Олешева, Выготского, в границах ул. Шаранговича, Горецкого, Рафиева, в микрорайонах Каменная горка — 2, 3 и др.

Планируется завершить строительство трех домов, включенных в список долгостроев, — на ул. Маяковского («Лада ОМС-инжениринг»), в квартале Быховская — Воронянского («Промекс»), в жилом районе Лебяжий («ОлимпикГолд»).

«Их ввод ожидается в I квартале текущего года», — отметила Ирина Гонтарева.

В 2016 году в столице сдано в эксплуатацию около 777,2 тыс. кв. м жилья при плановом задании 735 тыс. кв. м — 87 домов. В 2017 году задание по вводу жилья — 644 тыс. кв.м.

 
Теги: Минск
 
 
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Среди них и несколько известных долгостроев.

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