По данным Национального статистического комитета, реальная зарплата (с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015-го уменьшилась на 2,6%, а в целом по итогам прошлого года сократилась на 4%.

Снижение реальной зарплаты в годовом измерении (месяц к месяцу) наблюдается уже более полутора лет. В январе 2016 года она сократилась на 2,6%, в феврале — на 4,6%, марте — на 3,2%, апреле — на 3,8%, мае — на 4,6%, июне — на 4,5%, июле — на 5,3%, августе — на 3,9%, сентябре — на 4,1%, октябре — на 5%, ноябре — на 4,8%.



Ранее падение реальной зарплаты наблюдалось в 1995 году (на 5% к 1994-му) и 2015 году (на 2,3% к 2014-му). Значительный рост реальной зарплаты происходил в 2001 году (на 29,6% по отношению к предыдущему году), 2005-м (20,9%), 2012-м (на 21,5%), 2013-м (на 16,4%).



Средняя номинальная начисленная заработная плата в декабре 2016 года выросла на 84 рубля и составила 801,6 рубля, или примерно 400 долларов. Вместе с тем это не соответствует прогнозу Минэкономики, которое ожидало рост этого показателя в декабре на 14% по отношению к декабрю 2015 года — до 884,1 рубля.



По данным Белстата, наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников среди регионов была в Минске — 1.151,8 рубля, наименьшая — в Витебской области (669). В Брестской области средняя зарплата составила 702,8 рубля, в Гомельской — 694,1, Гродненской — 681,4, Минской — 803,5, Могилевской — 666 рублей.



Самую высокую зарплату по-прежнему получают IT-специалисты: в декабре прошлого года она составила 3.502,8 рубля. Самую маленькую зарплату в декабре имели социальные работники — 435,3 рубля. Таким образом, в минувшем месяце у IT-специалистов средняя зарплата была в восемь раз больше, чем у работников сферы социальных услуг.



В категорию наиболее высокооплачиваемых входят: работники воздушного транспорта — их средний заработок в декабре 2016 года составил 2.140,9 рубля (в том числе пассажирского транспорта — 2.085,3, грузового — 2.441,7); химической промышленности — 1.534,6; горнодобывающей — 1.277,9; нефтепереработки — 1.286,9; финансисты и страховщики — 1.799,6; работники телекоммуникационной отрасли — 1.260; архитекторы, бухгалтеры и юристы — 1.272,7; ученые — 1.446,8 рубля.



Низкая зарплата у работников библиотек, архивов, музеев (444,4) и творческих работников (534,6).



Средняя декабрьская зарплата работников транспортной сферы составила 839,5 рубля, промышленности — 879,9, строительства — 809, розничной торговли — 704,5, здравоохранения — 623,4, легкой промышленности — 604,3, образования — 542,7, сельского, лесного и рыбного хозяйства — 522,2 рубля.



За последние месяцы Александр Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости увеличения зарплаты в валютном эквиваленте до 500 долларов, что сейчас соответствует примерно тысяче рублей. "В 2017 году — умереть, но надо выйти на 500 долларов. <…> Я буду делать все для того, чтобы мы вышли на 500", — подчеркивал он на пресс-конференции в ноябре прошлого года.



В конце года при назначении новых руководителей Администрации президента Лукашенко вновь указал на зарплатный ориентир: "500 долларов в будущем году средняя зарплата. При всех сложностях, чего бы это ни стоило. Украдите, откопайте, найдите — что угодно. Но 500 долларов должно быть выполнено. От этого мы никуда не уйдем. Поэтому давайте будем работать в интересах людей, поддерживать людей".

Премьер-министр Андрей Кобяков считает, что выполнить поручение повысить среднюю зарплату по стране до 500 долларов в эквиваленте будет непросто. "Главное — организовать сам процесс по реализации этих поручений, не сломав при этом текущие макроэкономические балансы, которые сложились в последнее время, и одновременно выполнить задачу президента", — считает руководитель правительства. По его словам, задача непростая. "Она ставилась не один раз, и в общем решалась не с той эффективностью, как хотелось", — сказал Кобяков 30 декабря.

По мнению экономистов, текущая средняя зарплата около 400 долларов в месяц отражает современные возможности национальной экономики, пишет БелаПАН.