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Голкипер сборной Сенегала сам себе поставил подножку, чтобы потянуть время

24.01.2017 20:10 — Разное | Tut.by  
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Голкипер сборной Сенегала Хадим Н’Диайе грамотно тянул время на последних минутах матча группового этапа Кубка африканских наций с командой Алжира (2:2). При этом вратарь ухитрился не получить желтую карточку.

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Н’Диайе начал вводить мяч в игру ударом от ворот, но сделал подножку самому себе и упал на газон, изображая серьезную травму.

В итоге вратарь выиграл время и позволил партнерам немного передохнуть.

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В итоге вратарь выиграл время и позволил партнерам немного передохнуть.

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