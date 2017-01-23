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Голкипер сборной Сенегала сам себе поставил подножку, чтобы потянуть время
Голкипер сборной Сенегала Хадим Н’Диайе грамотно тянул время на последних минутах матча группового этапа Кубка африканских наций с командой Алжира (2:2). При этом вратарь ухитрился не получить желтую карточку.
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Н’Диайе начал вводить мяч в игру ударом от ворот, но сделал подножку самому себе и упал на газон, изображая серьезную травму.
В итоге вратарь выиграл время и позволил партнерам немного передохнуть.
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В итоге вратарь выиграл время и позволил партнерам немного передохнуть.
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