﻿ Капитан сборной Беларуси определился с составом на матч Кубка Дэвиса против Румынии в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Капитан сборной Беларуси определился с составом на матч Кубка Дэвиса против Румынии в Минске

24.01.2017 21:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Капитаны сборных Беларуси и Румынии определились с составами на матч 1-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который пройдет 3−5 февраля в Минске, сообщает официальный сайт Белорусской теннисной федерации.


Фото: tennis.by

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков вызвал в команду следующих игроков:

Илья Ивашко (24.02.1994, одиночный разряд: 177 АТР, парный разряд: 409 АТР)

Егор Герасимов (11.11.1992, одиночный разряд: 326 АТР, парный разряд: 779 АТР)

Ярослав Шило (5.03.1993, одиночный разряд: 519 АТР, парный разряд: 217 АТР)

Максим Мирный (6.07.1977, парный разряд: 21 АТР).

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.

В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах одолела сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом 4:1.

Капитан команды Румынии Андрей Павел рассчитывает на 4 теннисистов:

Мариус Копил (17.10.1990, одиночный разряд: 127 АТР, парный разряд: 381 АТР)

Адриан Унгур (22.01.1985, одиночный разряд: 316 АТР, парный разряд: 691 АТР)

Николай Фрунза (15.11.1997, одиночный разряд: 582 АТР, парный разряд: 530 АТР)

Хория Текау (19.01.1985, одиночный разряд: — АТР, парный разряд: 19 АТР).

Команда Румынии начала свою историю в Кубке Дэвиса в 1922 году. Прошлый раз в Мировой группе румыны играли в 2011 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса команда Румынии занимает сейчас 31-е место.

В 2016 году румынская сборная в первом круге I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от сборной Испании — 1:4.

Матч пройдет в минском Дворце тенниса (пр-т Победителей, 63, крытый корт № 2).

Прежде соперники встречались лишь однажды, в 2005 году, тогда удача оказалась на стороне румынской команды.

Программа матча

3 февраля (пятница)

10.45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде.

4 февраля (суббота)

13.00 — матч в парном разряде

5 февраля (воскресенье)

11.00 — два матча в одиночном разряде.

Вход для зрителей свободный.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитаны сборных Беларуси и Румынии определились с составами на матч 1-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который пройдет 3−5 февраля в Минске, сообщает...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МИД Беларуси считает, что страна де-факто уже живет по стандартам ВТО
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика