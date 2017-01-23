|
Капитан сборной Беларуси определился с составом на матч Кубка Дэвиса против Румынии в Минске
Капитаны сборных Беларуси и Румынии определились с составами на матч 1-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который пройдет 3−5 февраля в Минске, сообщает официальный
Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков вызвал в команду следующих игроков:
Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.
В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах одолела сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом 4:1.
Капитан команды Румынии Андрей Павел рассчитывает на 4 теннисистов:
Команда Румынии начала свою историю в Кубке Дэвиса в 1922 году. Прошлый раз в Мировой группе румыны играли в 2011 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса команда Румынии занимает сейчас 31-е место.
В 2016 году румынская сборная в первом круге I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от сборной Испании — 1:4.
Матч пройдет в минском Дворце тенниса (пр-т Победителей, 63, крытый корт № 2).
Прежде соперники встречались лишь однажды, в 2005 году, тогда удача оказалась на стороне румынской команды.
Программа матча
3 февраля (пятница)
10.45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде.
4 февраля (суббота)
13.00 — матч в парном разряде
5 февраля (воскресенье)
11.00 — два матча в одиночном разряде.
Вход для зрителей свободный.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Капитаны сборных Беларуси и Румынии определились с составами на матч 1-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который пройдет 3−5 февраля в Минске, сообщает...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии