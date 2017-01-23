Капитаны сборных Беларуси и Румынии определились с составами на матч 1-го круга I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, который пройдет 3−5 февраля в Минске, сообщает официальный сайт Белорусской теннисной федерации.



Фото: tennis.by

Капитан сборной Беларуси Владимир Волчков вызвал в команду следующих игроков:

Илья Ивашко (24.02.1994, одиночный разряд: 177 АТР, парный разряд: 409 АТР) Егор Герасимов (11.11.1992, одиночный разряд: 326 АТР, парный разряд: 779 АТР) Ярослав Шило (5.03.1993, одиночный разряд: 519 АТР, парный разряд: 217 АТР) Максим Мирный (6.07.1977, парный разряд: 21 АТР).

Команда Беларуси начала выступать в Кубке Дэвиса с 1994 года. Лучшим достижением белорусской дружины является выход в полуфинал Мировой группы в 2004 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса Беларусь занимает нынче 38-е место.

В 2016 году сборная Беларуси в первом круге II Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла сборную Египта в Каире — 3:1, затем на домашних кортах одолела сборную Латвии — 4:1, а в сентябре — сборную Дании с тем же счетом 4:1.

Капитан команды Румынии Андрей Павел рассчитывает на 4 теннисистов:

Мариус Копил (17.10.1990, одиночный разряд: 127 АТР, парный разряд: 381 АТР) Адриан Унгур (22.01.1985, одиночный разряд: 316 АТР, парный разряд: 691 АТР) Николай Фрунза (15.11.1997, одиночный разряд: 582 АТР, парный разряд: 530 АТР) Хория Текау (19.01.1985, одиночный разряд: — АТР, парный разряд: 19 АТР).

Команда Румынии начала свою историю в Кубке Дэвиса в 1922 году. Прошлый раз в Мировой группе румыны играли в 2011 году. В рейтинге команд Кубка Дэвиса команда Румынии занимает сейчас 31-е место.

В 2016 году румынская сборная в первом круге I Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса обыграла команду Словении — 4:1, а затем потерпела поражение от сборной Испании — 1:4.

Матч пройдет в минском Дворце тенниса (пр-т Победителей, 63, крытый корт № 2).

Прежде соперники встречались лишь однажды, в 2005 году, тогда удача оказалась на стороне румынской команды.

Программа матча

3 февраля (пятница)

10.45 — официальная церемония открытия матча, после которой состоятся две встречи в одиночном разряде.

4 февраля (суббота)

13.00 — матч в парном разряде

5 февраля (воскресенье)

11.00 — два матча в одиночном разряде.

Вход для зрителей свободный.