Минское «Динамо» в своем традиционном для домашних матчей стиле сумело вырвать победу в овертайме у «Автомобилиста» — 5:4 .

Поначалу все складывалось для «зубров» успешно, но затем многочисленные нарушения и игра в меньшинстве сделали свое черное дело. Впрочем, за две минуты до финальной сирены минчане вели в счете с минимальным перевесом, однако умудрились пропустить.

Однако в овертайме Граньяни быстро забросил победную шайбу, заставив арену погрузиться в экстаз.

SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение болельщиков, которые получили полную гамму эмоций.















































































