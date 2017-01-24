﻿ Заставили понервничать, или Эмоции болельщиков матча "Динамо" - "Автомобилист". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Заставили понервничать, или Эмоции болельщиков матча "Динамо" - "Автомобилист"

24.01.2017 23:06 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» в своем традиционном для домашних матчей стиле сумело вырвать победу в овертайме у «Автомобилиста» — 5:4.

Поначалу все складывалось для «зубров» успешно, но затем многочисленные нарушения и игра в меньшинстве сделали свое черное дело. Впрочем, за две минуты до финальной сирены минчане вели в счете с минимальным перевесом, однако умудрились пропустить.

Однако в овертайме Граньяни быстро забросил победную шайбу, заставив арену погрузиться в экстаз.

SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение болельщиков, которые получили полную гамму эмоций.





















 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение болельщиков, которые получили полную гамму эмоций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Капитан сборной Беларуси определился с составом на матч Кубка Дэвиса против Румынии в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика