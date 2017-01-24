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Заставили понервничать, или Эмоции болельщиков матча "Динамо" - "Автомобилист"
Минское «Динамо» в своем традиционном для домашних матчей стиле сумело вырвать
Поначалу все складывалось для «зубров» успешно, но затем многочисленные нарушения и игра в меньшинстве сделали свое черное дело. Впрочем, за две минуты до финальной сирены минчане вели в счете с минимальным перевесом, однако умудрились пропустить.
Однако в овертайме Граньяни быстро забросил победную шайбу, заставив арену погрузиться в экстаз.
SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение болельщиков, которые получили полную гамму эмоций.
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SPORT.TUT.BY иллюстрирует настроение болельщиков, которые получили полную гамму эмоций.
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