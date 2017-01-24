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Беларусь поднялась сразу на 28 позиций в индексе восприятия коррупции Transparency International

25.01.2017 07:05 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь поднялась сразу на 28 позиций в индексе восприятия коррупции Transparency International

Международная неправительственная организация Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за 2016 год (Corruption Perceptions Index 2016). Беларусь поднялась в рейтинге сразу на 28 месте вверх.

Индекс восприятия коррупции (ИВК) - сводный индикатор, рассчитываемый на основе статистических данных и информации из различных экспертных источников, специализирующихся в проведении анализа в сфере государственного управления и оценки бизнес климата. ИВК рассматривает все стороны коррупции в сфере государственного управления, не ограничиваясь взятками, которые платят обычные граждане за доступ к базовым государственным услугам, а также делами, связанными с крупными компаниями и корпорациями.

В 2016 году ИВК охватывает 176 стран и территорий, что на восемь стран больше, чем в 2015году, и основан на данных, представленных 13 независимыми организациями и институтами.

Если страна не отражена в рейтинге, это не означает, что коррупции в стране не существует, а лишь является следствием недостаточности информации. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий уровень восприятия коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного сектора. ИВК за 2016год показывает, что 69% из 176 стран имеют значение менее 50, что говорит о довольно высоком уровне коррупции во всем мире. В этом году много стран и территорий опустились в индексе, что свидетельствует о необходимости принятия неотложных мер в сфере противодействия коррупции.

Согласно данным Индекса восприятия коррупции за 2016 год, наименее коррумпированными государствами являются Дания и Новая Зеландия, набравшие 90 баллов из 100 возможных, за ними следует Финляндия (89) и Швеция (88).

Между тем, ни одна из стран не может похвастаться отсутствием коррупции. В то время, как страны во главе списка характеризуются открытостью правительства, свободой прессы, гражданскими свободами и независимостью судебной системы, страны в конце списка - безнаказанностью за коррупцию, плохим государственным управлением и слабыми институтами.

В 2016 году Беларусь набрала 40 баллов и заняла 79 место в рейтинге (по итогам 2015 года Беларусь занимала 107 место). Такой же результат показали Индия, Китай и Бразилия. Среди 19 стран Восточной Европы и Средней Азии Беларусь заняла 5 место, уступив Турции, Сербии, Черногории и Грузии.

Рост показателя Беларуси в рейтинге обусловлен не только предпринимаемыми мерами по снижению уровня коррупции, но и тем, что многие страны ухудшили свои позиции.

В Беларуси коррупция носит умеренный характер по сравнению с другими странами на постсоветском пространстве. Однако ее уровень в последние годы почти не меняется и, в целом, меры, принимаемые государством и обществом для предотвращения коррупции, не могут считаться достаточными и эффективными.

Безусловно, принятие в 2015 году Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», в подготовке которого активно принимало участие и гражданское общество, положительно сказалось на восприятии коррупции. 

Помимо этого, в 2016 году ряд государственных должностных лиц, в том числе и представители судебной власти, были привлечены к ответственности за коррупцию и был возбужден ряд уголовных дел. Это тоже сказалось на том, как эксперты воспринимают коррупцию в Беларуси.

Однако, внесения технических поправок в конкретные антикоррупционные законодательные акты и привлечения некоторых должностных лиц к уголовной ответственности недостаточно, отмечают эксперты Transparency International.

Необходимы основательные системные реформы с целью восстановить равновесие в распределении власти и материальных благ путем предоставления гражданам возможности препятствовать безнаказанности коррупционеров и непосредственно влиять на принятие решений, сказывающихся на повседневной жизни людей. Такие реформы могут включать положение о раскрытии информации через государственные реестры владельцев компаний, а также наложение санкций на профессиональных потакателей коррупции – соучастников перенаправления полученных преступным путём денежных средств заграницу

 
 
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Международная неправительственная организация Transparency International представила Индекс восприятия коррупции за 2016 год (Corruption Perceptions Index 2016). Беларусь поднялась в...

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