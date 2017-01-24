Белорусские организаторы договорных футбольных матчей в первой и высшей лигах чемпионата, а также в Кубке страны были связаны с местными криминальными авторитетами. Об этом заявил в программе «ЧП.by» телеканала «НТВ-Беларусь», показанной вечером 24 января, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси Сергей Ванагель.

— В поле нашего зрения попали люди, которые являлись организаторами матчей исключительно в Беларуси. Это — бывшие спортсмены, которые имели связи с представителями футбольного мира Украины, принимали их в Беларуси, искали связи с конкретными футбольными командами, и впоследствии организовывали договорные матчи, — рассказал представитель МВД.

Но особую обеспокоенность, по его словам, вызвало то, что организаторы договорных матчей стали связываться с уголовными авторитетами.

— Задокументированы факты участия белорусских криминальных авторитетов в решении вопросов, которые возникали у белорусских организаторов с заказчиками из Украины. А в последующем эти криминальные авторитеты не только получали деньги за участие в «разборках», но и вкладывали свои криминальные средства в ставки в букмекерских конторах, и в те деньги, которые использовались для подкупа игроков, — сообщил Сергей Ванагель.

Величина ставок зависела от категории матча. На матч первой лиги — от 1.000 до 4.000 долларов, высшей лиги и Кубка страны — от 10.000 до 18.000 долларов. Основные ставки делались в азиатских и европейских букмекерских конторах.

Напомним, расследование уголовного дела о передаче денег игрокам команд за обеспечение необходимого результата в ряде матчей недавно окончено в центральном аппарате Следственного комитета. По данным следствия, граждане Украины и России передавали, в том числе через посредников, деньги футболистам команд белорусского чемпионата, которые должны были повлиять на результат. В дальнейшем ставились крупные суммы в зарубежных букмекерских конторах на исход матча с целью получения дохода.

По информации СК, в ходе расследования при тесном взаимодействии с ГУБОПиК МВД и федерацией футбола был установлен еще один факт предоставления и получения вознаграждения за оказание влияния на результат матча. Теперь в материалах дела фигурирует также поединок Кубка Беларуси с участием ФК «Гранит».

Отметим, что в двух последних турнирах Кубка Беларуси «Гранит» провел 5 матчей. В розыгрыше-2015/16 в 1/16 финала гранитовцы обыграли «Ошмяны» (3:1, 5:1), а в 1/8 финала уступили БАТЭ (0:5, 1:3). В Кубке Беларуси-2016/17 «Гранит» в 1/16 финала уступил на выезде клубу первой лиги (Д2) «Сморгони» — 0:3.

Ранее упоминались матчи: «Барановичи» — «Ошмяны» 5 июня 2016 года, «Луч» — «Гомельжелдортранс» 25 июня 2016 года, «Луч» — «Ошмяны» 2 июля 2016 года, «Ислочь» — «Динамо-Брест» 30 апреля 2016 года.

АБФФ уже применила санкции к некоторым клубам, чьи игроки были замешаны в договорных поединках — «Ислочь» начнет новый сезон в высшей лиге с пассивом в 7 очков, «Луч» стартует в чемпионате первой лиги с «-10», «Ошмяны» начнут во второй лиге с «-5».

В середине сентября сообщалось, что в качестве подозреваемых и обвиняемых по уголовному делу проходят 18 человек: два бывших футболиста, один из которых занимался тренерской работой, 14 футболистов клубов «Ислочь», «Ошмяны» и «Луч», бывший тренер ФК «Ислочь» и гражданин Украины.

Сейчас в качестве обвиняемых по уголовному делу по ст. 253 УК (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов) проходят 20 человек (в том числе бывший футболист клуба «Гранит»), в отношении пяти из них производство по уголовному делу прекращено на основании п. 3 ч. 1 ст. 30 УПК (в связи с деятельным раскаянием).

Все обвиняемые дали признательные показания и возместили государству незаконно полученный доход.

Фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела. После завершения данной процедуры в установленные законом сроки (не более месяца) планируется передача прокурору для направления в суд уголовного дела по обвинению 15 человек.

— Для нас сложность в документировании такого рода матчей сложилась, в первую очередь, из-за того, что статья 253 Уголовного кодекса доселе не имела судебной практики. В суд не ушло ни одного уголовного дела по данной статье, — сказал Сергей Ванагель.