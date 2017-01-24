Участившиеся конфликты в разных точках мира заставили многие развитые страны поменять свой взгляд на то, какой должна быть автоматическая штурмовая винтовка.

Французы отказались от «уродца» 5,56-мм FAMAS, немцы разочаровались в надежности НК G36, а туркам понадобилось что-нибудь более убойное, чем винтовка калибра 5,56-мм. Армия России, в свою очередь, приняла на вооружение легкий пулемет РПК-16, который может использоваться как штурмовая винтовка.

Будущее для Бундесвера

Стоящая на вооружении Бундесвера винтовка НК G36 попортила немецким военным немало крови. В ходе эксплуатации выяснилось , что коллиматорный прицел Zeiss «красная точка» неудобен, оружие чувствительно к загрязнению и, что самое неприятное, к перегреву.



НК G36. Фото: sanitaetsdienst-bundeswehr.de

Особенно ярко этот недостаток проявился в жарком Афганистане. Примечателен эпизод, произошедший в 2010 году, когда во время боя бойцы бундесвера попали в засаду, организованную талибами в провинции Char Darrah.

Момент, когда оружие перегрелось и попросту не работало, был заснят на нашлемную камеру. Солдатам приходилось ждать, пока оружие остынет.

В итоге Минобороны Германии решилось на частичную закупку винтовок HK417. Это решение было названо промежуточным, пока не появится новая штурмовая винтовка, отвечающая всем требованиям военных.

Такой может стать представленная в этом году штурмовая винтовка RS556, разработанная компаниями Steyr Mannlicher и Rheinmetall.

Оружие построено по надежной и не чувствительной к загрязнению схеме с газовым поршнем, имеющим короткий рабочий ход. Калибр винтовки — 5,56-мм, длина ствола — 406 мм. С полностью снаряженным магазином она весит 4,2 кг.



RS556. Фото: rheinmetall.com

Приклад винтовки имеет семь установок, что позволяет выбирать наиболее оптимальную для каждого стрелка. Оружие может комплектоваться подствольным гранатометом, оптическими дневными и ночными прицелами.

Штурмовая винтовка RS556 является возможным кандидатом для «System Sturmgewehr Bundeswehr».

Французская армия выбирает немецкие винтовки

Трудно представить более несуразную штурмовую винтовку, чем французская FAMAS. Никаких плавных линий, отсутствие хотя бы намека на комфортную эргономику, неудобство при стрельбе лежа и другие недостатки привели к тому, что сами французы стали презрительно называють эту винтовку — «клерон» (труба).



FAMAS.Фото: militaryfactory.com

Впрочем, заменять ее французская армия не решалась вплоть до 2017 года, на который намечены массовые закупки немецкой штурмовой винтовки HK 417.

По надежности эта штурмовая винтовка сравнима с автоматом Калашникова. HK417 создавалась с учетом опыта боевых действий в Афганистане и Ираке. Оттуда повышенные требования к надежности, а также калибр 7,62×51 мм НАТО, обладающий хорошим останавливающим эффектом.



HK417.Изображение: youtube.com

Чтобы солдаты коалиции не испытывали трудностей с эксплуатацией HK417, инженеры Heckler & Koch GmbH сделали так, что основные органы управления и метод разборки и сборки идентичны М16. Хотя газоотводный механизм и другие элементы конструкции значительно отличаются от таковых у американской винтовки.

HK417 выпускается с 2007 года в четырех вариантах, отличающихся между собой только длиной, качеством обработки ствола, ну и массой. Снайперский — HK417 20″ «Sniper» Model обладает высокой точностью: порядка одной угловой минуты при использовании специальных патронов.

Турки выбирают калибр 7,62-мм

Не так давно турецкие военные получили первую партию штурмовых винтовок MPT-76 собственного производства. Конструкция оружия объединяет хорошо зарекомендовавшую себя автоматику винтовок AR-15 и Heckler & Koch 417.



MPT-76. Фото: haber7.com

Оружие выполнено под патрон калибра 7,62×51 мм NATO. Ударно-спусковой механизм обеспечивает как одиночное ведение огня, так и полностью автоматическое.

Питание патронами производится из отъемного 20-зарядного двухрядного магазина. Ствол длиной 406 мм способен выдержать порядка 12 000−15000 выстрелов.

Приклад телескопический, регулируемый по длине (на 12 позиций). Вес винтовки без патронов составляет 4,18 кг. Эффективная дальность стрельбы достигает 600 метров.

Пулемет, который может стать штурмовой винтовкой

В этом году Министерство обороны России получит в эксплуатацию опытную партию легких пулеметов РПК-16. Генеральный директор концерна Алексей Криворучко рассказал , что благодаря наличию сменного ствола новинка может использоваться в качестве штурмовой винтовки.



РПК-16. Фото: defence.ru

Специально для РПК-16 разработан новый магазин повышенной вместимости на 96 патронов, который может быть использован и для автоматов Калашникова.

Оружие создано под патроны 5,45×39 мм. С коротким стволом без сошек, прицела и магазина РПК-16 весит всего 4 кг. На пулемет может устанавливаться любое дополнительное оборудование, необходимое стрелку.