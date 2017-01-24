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Гидромет о погоде 25 января: к вечеру заметно похолодает

25.01.2017 08:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв – Sputnik. Похолодание ожидается в течение дня в среду 25 января – к вечеру местами столбики термометров опустятся до –11°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде 25 января: к вечеру заметно похолодает
© Sputnik Алексей Даничев
Рябов: погода в ближайшие дни совершит сальто с переворотом

Ранее синоптики из-за прихода арктического воздуха и усиления морозов объявили на среду и четверг оранжевый уровень опасности.

"Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет кратковременный снег, на дорогах – гололедица. Температура воздуха составит от –6 до –12°С, по юго-западной половине Беларуси – от 0 до –5°С", – сказали в Гидромете.

По информации синоптиков, в Минске в среду ожидается без существенных осадков, а температура воздуха составит –6..–8°С, во второй половине дня понижение до –9..–11°С.

По словам начальника службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Дмитрия Рябова, морозы в республике продержатся недолго – в пятницу 27 января ночью еще будет холодно, а уже днем в Беларусь снова придет оттепель, а дневная температура поднимется выше нуля.

 
Теги: Минск
 
 
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Морозы в республике продержатся недолго – в пятницу 27 января ночью еще будет холодно, а уже днем в Беларусь снова придет оттепель, а дневная температура поднимется...

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