МИНСК, 25 янв – Sputnik. Похолодание ожидается в течение дня в среду 25 января – к вечеру местами столбики термометров опустятся до –11°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.



© Sputnik Алексей Даничев Рябов: погода в ближайшие дни совершит сальто с переворотом

Ранее синоптики из-за прихода арктического воздуха и усиления морозов объявили на среду и четверг оранжевый уровень опасности .

"Будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет кратковременный снег, на дорогах – гололедица. Температура воздуха составит от –6 до –12°С, по юго-западной половине Беларуси – от 0 до –5°С", – сказали в Гидромете.

По информации синоптиков, в Минске в среду ожидается без существенных осадков, а температура воздуха составит –6..–8°С, во второй половине дня понижение до –9..–11°С.

По словам начальника службы гидрометеорологических прогнозов Гидромета Дмитрия Рябова, морозы в республике продержатся недолго – в пятницу 27 января ночью еще будет холодно, а уже днем в Беларусь снова придет оттепель, а дневная температура поднимется выше нуля.