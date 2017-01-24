



Биатлон, фристайл, фигурное катание — зимние виды спорта с каждым годом набирают популярность. Дети охотно идут в профильные секции, беря пример с нынешних звезд белорусского спорта. Не секрет, что профессиональные занятия связаны с внушительными тратами. Команда проекта TAM.BY пообщалась с экспертами, чтобы узнать, сколько стоит собрать ребенка в спортивную школу.

Горнолыжный спорт





Секция: Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда Набор в секцию: с 7 лет Выдают ли экипировку: да (на начальном этапе) Экипировка: Лыжи горные — от 258 BYN.

Ботинки — от 422 BYN.

Палки — от 30 BYN.

Крепления — от 180 BYN.

Шлем — 130 BYN.

Горнолыжная маска (очки) — от 60 BYN. Итого: 1080 BYN.

Мы изучили цены магазина « 21 век ». Средняя сумма получилась исходя из минимальной стоимости каждого элемента экипировки. Для многих родителей логичным будет вопрос: «Что делать, если я все это куплю, а ребенку не понравятся занятия?» В секции нас заверили, что на начальном этапе малышей снабдят лыжами, палками, ботинками и креплениями. Самим придется купить только шлем и маску или очки.

Если увлечение перерастет в серьезные перспективы, тогда лучше обзавестись собственной экипировкой. И подойти к процессу лучше ответственно. Неправильно подобранные лыжи, слишком высокие палки, неудобная обувь чреваты травмами.

Фигурное катание





Секция: СДЮШОР по фигурному катанию на коньках Набор в секцию: с 4 лет Выдают ли экипировку: да (на начальном этапе) Экипировка: Коньки (цельный вариант) — от 160 BYN. Для профессионального уровня: Фигурные ботинки — 270 BYN.

Лезвия — от 190 BYN.

Силиконовая защита для ног — от 45 BYN. Итого: 160 или 505 BYN.

В магазине « CCM шоп » нам сразу пояснили, что профессионалы покупают ботинки и лезвия отдельно. Причем менять лезвия приходится довольно часто. Цельный вариант коньков берут любители и начинающие спортсмены.

На первом этапе обучения детей на лед не выпускают: все элементы отрабатываются в оборудованных залах. Для таких занятий достаточно удобного спортивного костюма. Когда дело доходит до катания, все необходимое малышам выдают в секции. А вот полу- и профессиональные уровни требуют специально подобранной экипировки.

Керлинг





Секция: Белорусская ассоциация керлинга Набор в секцию: с 10 лет Выдают ли экипировку: да Экипировка: Щетка — от 125 BYN.

Обувь — от 174 BYN.

Слайдер — от 67 BYN.

Антислайдеры — от 29 BYN. Итого: 395 BYN.

Белорусы играют в керлинг около 20 лет, но популярен он стал совсем недавно. Судя по всему, именно поэтому найти экипировку у нас в стране не просто сложно — невозможно. Представленные выше цены, мы узнавали в российских магазинах.

Правда, сразу записывать в разряд безнадежных этот спорт не стоит. Детям все необходимое: галоши (слайдеры), камни, щетки — выдают на занятиях. Малышей нужно будет снабдить только удобной спортивной одеждой.

Если в дальнейшем возникнет желание заниматься керлингом профессионально, то лучше приобрести необходимый инвентарь самостоятельно. И делать это, как мы выяснили, проще в зарубежных магазинах.

Лыжные гонки





Секция: Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда Набор в секцию: с 9 лет Выдают ли экипировку: да (на начальном этапе) Экипировка: Беговые лыжи — от 60 BYN.

Крепления — от 20 BYN.

Лыжные ботинки — от 50 BYN.

Лыжные палки — от 15 BYN. Итого: 145 BYN.

Экипировку на первых порах выдают на занятиях. Тренироваться можно в удобной спортивной одежде. Поэтому лыжные гонки не проделают большой дыры в семейном бюджете.

А вот перспективным ребятам, принимающим участие в соревнованиях, понадобится отдельный спортивный комплект. Все необходимое мы нашли в магазине « X-sport ». Правда, с приобретением специального лыжного костюма придется повозиться. В Беларуси найти такой очень и очень сложно. Обычно с покупкой помогают прямо в секции. Там расскажут, как выбрать и где его купить.

Хоккей





Секция: Федерация хоккея Республики Беларусь Набор в секцию: с 5 лет Выдают ли экипировку: нет Экипировка: Клюшка — от 29 BYN.

Щитки — от 60 BYN.

Шорты — от 85 BYN.

Налокотники — от 49 BYN.

Нагрудник — 60 BYN.

Перчатки — от 80 BYN.

Шлем с решеткой — от 120 BYN.

Коньки — от 120 BYN.

Защитная раковина для паха — от 20 BYN.

Защита шеи — от 20 BYN.

Рейтузы — от 20 BYN.

Майка — от 20 BYN.

Нательное белье — от 30 BYN. Или Набор для юного хоккеиста с сумкой (без шлема, клюшки и коньков) — от 249 BYN. Итого: 713 BYN.

В магазине « IceCity » нам рассказали, что экипировку придется менять довольно часто: раз в полгода-год. Дети быстро растут, экипировка становится маленькой, а без нее на лед не выйдешь.

Секции не выдают снаряжения юным спортсменам, ведь подбор должен проходить индивидуально. На первых этапах ребенку могут предоставить только коньки и клюшку, остальной инвентарь придется покупать самостоятельно. В магазине также советуют не засматриваться на «дорогие профессиональные коньки и клюшки» — они не прослужат долго при неправильном обращении, да и денег стоят порядочно.

Биатлон





Секция: Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда Набор в секцию: с 9 лет Выдают ли экипировку: да, на начальном этапе Экипировка: Беговые лыжи — от 60 BYN.

Ботинки — от 65 BYN.

Палки — от 14 BYN.

Крепления — от 8 BYN.

Винтовка — выдают Итого: 147 бел. руб.

Консультанты магазина « Vimpex Sport » заверили нас, что биатлон в вопросе экипировки имеет много общего с лыжными гонками. А значит и снаряжение схоже, с той лишь разницей, что в биатлоне лыжи другой формы, а палки немного длиннее.

Однако есть и очевидное различие — это винтовка. Ее спортсменам выдают в секции, как и остальную экипировку на начальном этапе. Но переживать за использование пневматического оружия не стоит. На винтовках есть специальные ограничители и предохранители, да и тренер не спустит глаз с юных спортсменов. Позже, когда ребенок начнет заниматься профессионально, весь инвентарь придется подбирать под него. Весь, кроме винтовки — она по-прежнему будет выдаваться секцией.

Сноуборд





Секция: Белорусская федерация горнолыжного спорта и сноуборда Набор в секцию: с 9 лет Выдают ли экипировку: да (на начальном этапе) Экипировка: Сноуборд — 382 BYN.

Крепления — 300 BYN.

Ботинки -210 BYN.

Шлем с маской — 210 BYN.

Защита для спины — 233 BYN. Итого: 1335 BYN.

Специалисты магазина « Доминант боардшоп » предупреждают, что сноуборд — занятие не из дешевых. Экипировка стоит немало, и экономить на ней не следует. Этот спорт в два раза травмоопаснее, чем его лыжный собрат, так что без шлема на трассу юному спортсмену выходить не стоит.

На первых этапах секция предоставляет все необходимое: крепления, доску и специальные ботинки. Однако если ребенок захочет выходить на профессиональный уровень, придется подумать о растратах на инвентарь.

Термобелье

Джемпер детский — от 9 BYN.

Леггинсы (мальчик) — от 13 BYN.

Леггинсы (девочка) — от 11 BYN.

Почти все виды зимнего спорта предполагают тренировки на улице. В тяжелой теплой куртке двигаться неудобно и жарко. Чтобы занятия на морозе не вызывали дискомфорта, специалисты рекомендуют надевать термобелье. Оно сохраняет тепло и выводит влагу. Такую одежду можно найти в магазинах « Mark Formelle ». Ее можно надевать под легкую куртку и спортивные штаны, которые не стесняют движений.

И не забывайте, что время от времени магазины меняют стоимость экипировки. Поэтому предварительно советуем уточнить информацию по телефону у менеджера-консультанта. А чтобы узнать не о повышении, а о понижении цены, зайдите на страницы каталога TAM.BY , где собраны актуальные акции и спецпредложения.