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Биатлон - 150, керлинг - 400: сколько стоит собрать ребенка в спортивную секцию?
Биатлон, фристайл, фигурное катание — зимние виды спорта с каждым годом набирают популярность. Дети охотно идут в профильные секции, беря пример с нынешних звезд белорусского спорта. Не секрет, что профессиональные занятия связаны с внушительными тратами. Команда проекта
Горнолыжный спорт
Мы изучили цены магазина «
Если увлечение перерастет в серьезные перспективы, тогда лучше обзавестись собственной экипировкой. И подойти к процессу лучше ответственно. Неправильно подобранные лыжи, слишком высокие палки, неудобная обувь чреваты травмами.
Фигурное катание
В магазине «
На первом этапе обучения детей на лед не выпускают: все элементы отрабатываются в оборудованных залах. Для таких занятий достаточно удобного спортивного костюма. Когда дело доходит до катания, все необходимое малышам выдают в секции. А вот полу- и профессиональные уровни требуют специально подобранной экипировки.
Керлинг
Белорусы играют в керлинг около 20 лет, но популярен он стал совсем недавно. Судя по всему, именно поэтому найти экипировку у нас в стране не просто сложно — невозможно. Представленные выше цены, мы узнавали в российских магазинах.
Правда, сразу записывать в разряд безнадежных этот спорт не стоит. Детям все необходимое: галоши (слайдеры), камни, щетки — выдают на занятиях. Малышей нужно будет снабдить только удобной спортивной одеждой.
Если в дальнейшем возникнет желание заниматься керлингом профессионально, то лучше приобрести необходимый инвентарь самостоятельно. И делать это, как мы выяснили, проще в зарубежных магазинах.
Лыжные гонки
Экипировку на первых порах выдают на занятиях. Тренироваться можно в удобной спортивной одежде. Поэтому лыжные гонки не проделают большой дыры в семейном бюджете.
А вот перспективным ребятам, принимающим участие в соревнованиях, понадобится отдельный спортивный комплект. Все необходимое мы нашли в магазине «
Хоккей
В магазине «
Секции не выдают снаряжения юным спортсменам, ведь подбор должен проходить индивидуально. На первых этапах ребенку могут предоставить только коньки и клюшку, остальной инвентарь придется покупать самостоятельно. В магазине также советуют не засматриваться на «дорогие профессиональные коньки и клюшки» — они не прослужат долго при неправильном обращении, да и денег стоят порядочно.
Биатлон
Консультанты магазина «
Однако есть и очевидное различие — это винтовка. Ее спортсменам выдают в секции, как и остальную экипировку на начальном этапе. Но переживать за использование пневматического оружия не стоит. На винтовках есть специальные ограничители и предохранители, да и тренер не спустит глаз с юных спортсменов. Позже, когда ребенок начнет заниматься профессионально, весь инвентарь придется подбирать под него. Весь, кроме винтовки — она по-прежнему будет выдаваться секцией.
Сноуборд
Специалисты магазина «
На первых этапах секция предоставляет все необходимое: крепления, доску и специальные ботинки. Однако если ребенок захочет выходить на профессиональный уровень, придется подумать о растратах на инвентарь.
Термобелье
Почти все виды зимнего спорта предполагают тренировки на улице. В тяжелой теплой куртке двигаться неудобно и жарко. Чтобы занятия на морозе не вызывали дискомфорта, специалисты рекомендуют надевать термобелье. Оно сохраняет тепло и выводит влагу. Такую одежду можно найти в магазинах «
И не забывайте, что время от времени магазины меняют стоимость экипировки. Поэтому предварительно советуем уточнить информацию по телефону у менеджера-консультанта. А чтобы узнать не о повышении, а о понижении цены, зайдите на страницы каталога
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Биатлон, фристайл, фигурное катание - зимние виды спорта с каждым годом набирают популярность.*Партнерский материал
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