Исполнительница авторских песен призналась ведущим, что впервые познакомилась с творчеством Высоцкого еще в восьмом классе, когда поклонник написал ей записку с романтическими стихами знаменитого автора.

В настоящее время, по словам Ольги Залесской, такое явление, как авторская песня, существует во многих странах, и есть те объединяющие моменты, личности и имена, которые действительно могут собрать вместе публику и авторов, исполнителей и переводчиков. Исполнительница рассказала о многочисленных переводах текстов Высоцкого на разные языки.



© Фото: из личного архива Александры Бутор Режиссер Александра Бутор об интерактивном спектакле "397 капучино"

"Когда я вместе с коллегами занялась проектом "Земля Высоцкого", я узнала много интересного о том, как люди переводили Высоцкого — он переведен практически на 200 языков мира. В музеях в Кашалине собрано очень много документальных подтверждений — там и японский, и даже редкие наречия", — рассказала Залесская.

По словам исполнительницы, заняться творческим проектом, посвященным Владимиру Высоцкому и его песням, ее побудили зарубежные поездки.

"Я обнаружила, что поляки, чехи, словаки, немцы и огромное количество других европейских поэтов и исполнителей переводили и пели Высоцкого вне зависимости от того, знакомы ли они с другой авторской песней. Высоцкий и Окуджава — это два имени, которые знают и любят за границей до сих пор. Имя Высоцкого продолжает собирать залы", — отметила Залесская.

По словам исполнительницы, идея проекта "Земля Высоцкого" возникла именно в Беларуси неслучайно — у самого поэта были брестские корни.

"Для наших братьев по соцлагерю, ныне находящихся в Евросоюзе, Высоцкий был в свое время рупором свободы, и многие из них специально изучали русский язык для того, чтобы понимать, о чем поет Высоцкий", — сообщила Залесская.

Полную версию беседы с известным белорусским бардом Ольгой Залесской о творчестве Владимира Высоцкого в день его рождения слушайте на радио Sputnik Беларусь.