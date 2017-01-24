Анафилактический шок случился у двенадцатилетней девочки, которой вкололи цефтриаксон.

Две пациентки попали в Ганцевичскую районную больницу с анафилактическим шоком, передает БЕЛТА .

Одна из них – двенадцатилетняя девочка, которая заболела гнойной ангиной, после чего местным педиатром ей были выписаны цефтриаксон и лидокаин. Вечером мать стала вводить ей лекарства, и девочке стало плохо.

В этот же день в эту же больницу с анафилактическим шоком попала взрослая женщина. По прошествии четырех дней обе пациентки продолжают находиться в больнице. По словам врачей, их состояние удовлетворительное.

Напомним, 16 января от укола цефтриаксона скончалась 31-летняя женщина в Молодечненском районе, и после этого Минздрав приостановил продажу и употребление антибиотика цефтриаксона и лидокаина, выпущенных Борисовским заводом медпрепаратов.