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Цефтриаксон просто «косит» белорусов
Анафилактический шок случился у двенадцатилетней девочки, которой вкололи цефтриаксон.
Две пациентки попали в Ганцевичскую районную больницу с анафилактическим шоком, передает
Одна из них – двенадцатилетняя девочка, которая заболела гнойной ангиной, после чего местным педиатром ей были выписаны цефтриаксон и лидокаин. Вечером мать стала вводить ей лекарства, и девочке стало плохо.
В этот же день в эту же больницу с анафилактическим шоком попала взрослая женщина. По прошествии четырех дней обе пациентки продолжают находиться в больнице. По словам врачей, их состояние удовлетворительное.
Напомним, 16 января от укола цефтриаксона
Однако через несколько дней приступ анафилаксии случился после аналогичного укола
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Анафилактический шок случился у двенадцатилетней девочки, которой вкололи цефтриаксон.
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