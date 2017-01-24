Белорусский «Дакар» по маршруту Париж — Мосар пройдет в предстоящую субботу, 28 января. Из белорусской деревни Париж в известную белорусскую деревню Мосар отправятся шесть экипажей на мощнейших тракторах производства МТЗ — BELARUS-3522. Техника прошла последнюю проверку на заводе в Минске и уже отправилась к месту соревнований. Местный «Дакар» будет посвящен не только успешному выступлению белорусских МАЗов на «большом» Дакаре, но и Дню белорусской науки. В Париже ждут всех желающих.

Три машины маркированы наклейками трех белорусских СМИ: портала TUT.BY, телеканала «ОНТ» и газеты «СБ. Беларусь сегодня». Трактор, маркированный наклейкой TUT.BY, поведет Дмитрий Емельянченко. Гонка пройдет по бездорожью, намечены несколько спецучастков. «Пилотам» тракторов предстоит преодолеть перепаханные поля, водный участок и лесные тропы, встретятся и рукотворные препятствия. Одним из соревновательных элементов станет «тракторный футбол». Старт в субботу, в 12.00, на центральной площади агрогородка Париж Поставского района.

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