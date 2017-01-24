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Национальный исторический музей расскажет о планах на 2017 год

25.01.2017 09:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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2016 год был годом культуры в Республике Беларусь. Насыщенная работа музеев в прошедшем году задала высокую планку планированию интересных мероприятий и на 2017 год. Какие выставки планирует Национальный исторический музей нашей страны в 2017 году, как продолжится работа с детской и подростковой аудиторией, как музей отметит 100-летие Октябрьской революции, а также о многом другом расскажут:

  • Директор Национального исторического музея Беларуси Олег РЫЖКОВ,
  • Научный сотрудник отдела музей коммуникации Национального исторического музея Беларуси Дарья ОСТРОГОЛОВАЯ,
  • Научный сотрудник дома-музея 1-ого съезда РСДРП Андрей ЛЕНЕВИЧ,
  • Заведущая фондового отдела музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси Татьяна БУШЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая пятницу, 27 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:

E-mail: e.semenova@sputniknews.com;

Тел.: +375 17 237 83 65;

Моб.: +375 29 664 28 04.

Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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В пятницу, 27 января, в 11:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция, посвященная ближайшим планам работы Национального исторического...

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