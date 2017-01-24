|
Национальный исторический музей расскажет о планах на 2017 год
25.01.2017 09:42 — Разное | Sputnik Беларусь
2016 год был годом культуры в Республике Беларусь. Насыщенная работа музеев в прошедшем году задала высокую планку планированию интересных мероприятий и на 2017 год. Какие выставки планирует Национальный исторический музей нашей страны в 2017 году, как продолжится работа с детской и подростковой аудиторией, как музей отметит 100-летие Октябрьской революции, а также о многом другом расскажут:
Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая пятницу, 27 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
E-mail:
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 664 28 04.
Отправьте заявку на e.semenova@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 27 января, в 11:00 в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет пресс-конференция, посвященная ближайшим планам работы Национального исторического...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии