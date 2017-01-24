2016 год был годом культуры в Республике Беларусь. Насыщенная работа музеев в прошедшем году задала высокую планку планированию интересных мероприятий и на 2017 год. Какие выставки планирует Национальный исторический музей нашей страны в 2017 году, как продолжится работа с детской и подростковой аудиторией, как музей отметит 100-летие Октябрьской революции, а также о многом другом расскажут:

Директор Национального исторического музея Беларуси Олег РЫЖКОВ,

Научный сотрудник отдела музей коммуникации Национального исторического музея Беларуси Дарья ОСТРОГОЛОВАЯ,

Научный сотрудник дома-музея 1-ого съезда РСДРП Андрей ЛЕНЕВИЧ,

Заведущая фондового отдела музея истории театральной и музыкальной культуры Беларуси Татьяна БУШЕВА.

Приглашаем представителей СМИ принять участие во встрече, которая пятницу, 27 января, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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