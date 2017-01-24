Руслан Стоянов, глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского», арестован в рамках дела о государственной измене, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на собственные источники.





Руслан Стоянов находится под стражей в СИЗО «Лефортово» с декабря 2016 года, однако известно об этом стало только сейчас. В пресс-службе «Лаборатории Касперского» подтвердили арест, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и «ведется в отношении частного лица».

Расследование управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ ведется по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ (Государственная измена). В рамках расследования проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление «К»). Отдел расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности.

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