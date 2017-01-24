﻿﻿ В Минске VW наехал на лежащего на дороге во дворе пьяного мужчину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске VW наехал на лежащего на дороге во дворе пьяного мужчину

25.01.2017 10:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Наезд произошел 24 января, около 23.20, во дворе дома № 72 по улице Бресткой. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.

По предварительной информации, 50-летний водитель Volkswagen Jetta ехал по дворовой территории и совершил наезд 38-летнего нетрезвого мужчину, который лежал на дороге.

По словам водителя, он не видел человека на дороге, так как тот был одет во все черное. О том, что он переехал человека, водителю сообщил остановивший его очевидец аварии.

Как сообщили в МЧС, в результате наезда мужчина оказался заблокирован под автомобилем — при помощи специнструмента его доставали спасатели.

С травмами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-под автомобиля мужчину пришлось доставать спасателям.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Та самая девушка вылазит из телевизора: в сети появилось видео пранка к премьере фильма "Звонки"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика