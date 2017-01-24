Наезд произошел 24 января, около 23.20, во дворе дома № 72 по улице Бресткой. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.

По предварительной информации, 50-летний водитель Volkswagen Jetta ехал по дворовой территории и совершил наезд 38-летнего нетрезвого мужчину, который лежал на дороге.

По словам водителя, он не видел человека на дороге, так как тот был одет во все черное. О том, что он переехал человека, водителю сообщил остановивший его очевидец аварии.

Как сообщили в МЧС, в результате наезда мужчина оказался заблокирован под автомобилем — при помощи специнструмента его доставали спасатели.

С травмами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу.