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В Минске VW наехал на лежащего на дороге во дворе пьяного мужчину
Наезд произошел 24 января, около 23.20, во дворе дома № 72 по улице Бресткой. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Октябрьского района Виктория Царук.
По предварительной информации, 50-летний водитель Volkswagen Jetta ехал по дворовой территории и совершил наезд 38-летнего нетрезвого мужчину, который лежал на дороге.
По словам водителя, он не видел человека на дороге, так как тот был одет во все черное. О том, что он переехал человека, водителю сообщил остановивший его очевидец аварии.
Как
С травмами различной степени тяжести пострадавший был доставлен в больницу.
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Из-под автомобиля мужчину пришлось доставать спасателям.
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