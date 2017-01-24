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В России запустили аналог Skype - мессенджер "Аллё"
«Ростелеком» выпустил приложение «Аллё», которое позволяет пользователям обмениваться аудио- и видеозвонками. Об этом сообщили «
Сервис доступен в
— Приложение «Ростелекома», в отличие от аналогичных сервисов, привязано к номеру фиксированной телефонии. По сути, это «Домашний телефон 2.0», — рассказал официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.
Сервис «Ростелекома» базируется на разработке «Облачная новая телефония» от компании «Светец». Эта компания в феврале 2016 года выиграла конкурс на разработку проекта «Аллё» за 43,7 млн российских рублей (730 тысяч долларов по текущему курсу), отмечает
До конца первого полугодия в сервисе появится возможность обмена текстовыми сообщениями. Эксперты, опрошенные «Известиями», не прогнозируют для продукта широкой популярности.
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При регистрации пользователю присваивается российский номер телефона с городским кодом.
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