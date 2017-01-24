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В России запустили аналог Skype - мессенджер "Аллё"

25.01.2017 10:17 — Разное | Tut.by  
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«Ростелеком» выпустил приложение «Аллё», которое позволяет пользователям обмениваться аудио- и видеозвонками. Об этом сообщили «Известия».


Изображение: vc.ru

Сервис доступен в Google Play и App Store. При регистрации пользователю присваивается российский номер телефона с городским кодом. Это позволяет позвонить из-за границы в свой город по тарифам российской местной фиксированной связи.

— Приложение «Ростелекома», в отличие от аналогичных сервисов, привязано к номеру фиксированной телефонии. По сути, это «Домашний телефон 2.0», — рассказал официальный представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.

Сервис «Ростелекома» базируется на разработке «Облачная новая телефония» от компании «Светец». Эта компания в феврале 2016 года выиграла конкурс на разработку проекта «Аллё» за 43,7 млн российских рублей (730 тысяч долларов по текущему курсу), отмечает vc.ru. Дизайн приложений разработала дочерняя структура «Ростелекома» — АО «Рестрим», получившая контракт на 3,5 млн рублей (60 тысяч долларов).

До конца первого полугодия в сервисе появится возможность обмена текстовыми сообщениями. Эксперты, опрошенные «Известиями», не прогнозируют для продукта широкой популярности.

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При регистрации пользователю присваивается российский номер телефона с городским кодом.

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