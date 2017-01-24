На мужском чемпионате мира по гандболу во Франции определился состав полуфинальных пар.



Шведы не устояли под напором французов. Фото: francehandball2017.com

26 января хозяева турнира и победители прошлого ЧМ французы сразятся со Словенией, а 27 января встречаются Норвегия — Хорватия. Матчи пройдут в Париже.

24 января в Альбервилле, Вильнев-д`Аске, Париже и Монпелье состоялись четвертьфинальные поединки:

Норвегия — Венгрия — 31:28 (17:10);

Франция — Швеция — 33:30 (15:16);

Словения — Катар — 32:30 (18:15);

Испания — Хорватия — 29:30 (15:17).

Отметим, поединок обидчиков белорусской команды на стадии 1/8 финала шведов, которые выигрывали по ходу встречи с полномочными чемпионами мира французами, но в итоге потерпели поражение.

28 января неудачники полуфинальных матчей оспорят бронзу, а поединок за золото состоится 29 января.

Между тем определилось итоговое место сборной Беларуси, выбывшей из борьбы в 1/8 финала. Команда Юрия Шевцова обосновалась на 11-й строке, и это второй результат в истории выступлений национальной дружины на чемпионатах мира. Более высокое место белорусские гандболисты занимали лишь на заре суверенитета, когда под руководством легендарного Спартака Мироновича заняли 9-е место на ЧМ-1995.

На ЧМ-2013 белорусы стали 15-ми, на ЧМ-2015 — 18-ми. Под руководством Юрия Шевцова, который возглавил сборную Беларуси летом 2009 года, команда пробилась на пять топ-турниров кряду. На ЧЕ-2014 белорусы заняли 12-е место, на ЧЕ-2016 — 10-е.

На нынешнем чемпионате мира во Франции белорусы начали с неожиданного поражения от сборной Чили — 28:32, а затем одолели Саудовскую Аравию — 29:26, уступили Хорватии — 25:31 и Германии — 25:31 и обыграли Венгрию — 27:25, выйдя в плей-офф с третьего места в группе. Правда, в 1/8 финала белорусы смазали в целом позитивное впечатление от выступления на турнире разгромным поражением от Швеции — 22:41.