В УЕФА определились с форматом квалификации ко второму по значимости еврокубку.





Изменения в квалификации Лиги Европы с розыгрыша-2018/19 только подтвердили главенство Лиги чемпионов. Во втором по значимости турнире континента тоже появился свой «путь чемпионов». Он предназначен эксклюзивно для сошедших с аналогичного пути в ЛЧ.

«Вторая жизнь» в ЛЕ обеспечена теперь всем, вплоть до участников предварительного раунда вроде чемпионов Андорры и Сан-Марино. Туда же, в Лигу Европы, будут попадать и остальные проигравшие в «пути чемпионов».

После предварительного раунда в ЛЕ отсеются 3 команды, после первого квалификационного раунда ЛЧ — еще 17. После второго — еще 10, после третьего — еще 6 команд. А неудачники последнего квалификационного раунда напрямую попадут в групповую стадию Лиги Европы. Всего через лигоевропейский «путь чемпионов» в групповой этап гарантированно проследуют восемь команд.

Этот шаг УЕФА объясним. Союз европейских футбольных ассоциаций каждый год критикуют так называемые малые страны. Ведь это они — те самые чемпионы, имя которых красуется в названии самого прибыльного турнира Европы. А главные роли в нем играют все больше те, кто чемпионами в предыдущем национальном сезоне не был. В финале уже даже играли команды, которые не становились чемпионами своей страны ни разу в истории.

УЕФА долго думал, как помочь победителям малых национальных первенств, не ущемляя интересов представителей топ-чемпионатов. И, кажется, придумал. Теперь любой чемпион проведет в еврокубках как минимум четыре матча. Это точно большое дело для тех, кто год из года не может пройти даже один раунд. Можно только догадываться, как ликуют сейчас на Фарерах.

Ту же привилегию в виде «второй жизни» на случай неудачи в 1-м квалификационном получит и чемпион Беларуси-2017. Правда, других выгод в реформе искать не стоит. Путь чемпионов в ЛЕ будет вряд ли слабее по составу, чем «нечемпионская» квалификация Лиги Европы.