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В США поезд врезался на переезде в грузовик: пострадали около 80 человек
Около 80 человек получили незначительные травмы в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта, в результате столкновения пассажирского поезда с грузовиком на железнодорожном переезде. Запись, на которой запечатлен момент столкновения, распространила полиция города.
Инцидент произошел в субботу во время снежной бури. Около 80 пассажиров поезда получили незначительные травмы, водитель грузовика не пострадал.
Во время столкновения оба шлагбаума на переезде были подняты, а светофоры не подавали предупреждающий сигнал. Власти считают, что поломка случилась из-за плохой погоды.
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Во время столкновения оба шлагбаума на переезде были подняты, а светофоры не подавали предупреждающий сигнал. Власти считают, что поломка случилась из-за плохой...
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