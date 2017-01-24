Как и прогнозировалось по традиционной сезонной динамике, средняя по Беларуси зарплата в декабре 2016-го обновила не только годовой, но и исторический максимум, впервые перевалив за Br800 («по-старому» - Br8 млн). А укрепление Br-рубля в декабре еще прибавило несколько долларов в $-эквивалент средней зарплаты, и он стал наибольшим за 1,5 года - $409 по курсу на конец месяца.

По составленному ранее «плану-прогнозу» доведения $-эквивалента средней зарплаты к декабрю 2017-го до $500, учитывающему многолетнюю помесячную динамику показателя средней зарплаты в Беларуси, а именно - сезонное и инфляционное ее изменение, декабрьский показатель 2016-го должен был быть не менее $405.

А в декабре 2009-го, за год до того, как уже был реально осуществлен тогдашний план «$500» в декабре 2010-го, то есть в аналогичной теперешней ситуации, $-эквивалент был и вовсе $382. Как видим, все идет по плану, и даже лучше: декабрьский прирост средней зарплаты оказался больше ожидаемого. (Обновленный, с учетом последних, декабрьских реалий, «план-прогноз» движения к $500 представлен ниже).

Но несмотря на то, что номинально средняя зарплата в отчетном месяце выросла с предыдущего сильнее, чем это бывало в прошлые годы, и к тому же при меньшей сейчас инфляции, в реальном выражении она остается меньше, чем год назад – на 2,6% (декабрь 2016-го к декабрю 2015-го), чем 3 года назад (к декабрю 2013-го) – на 4,8%. Хотя с ноября она выросла на рекордные за 3 года 11,2% за месяц.

Реальная зарплата, средняя за 2016-й год, оказалась меньше таковой 2015-го на 4,0%, а в долларах составила $363. Но, все же, отчетном декабре $-эквивалент среднегодовой (средней за 12 месяцев) зарплаты впервые за 2 года показал рост.

Традиционный декабрьский максимум

Средняя начисленная (до уплаты с нее налогов) заработная плата в декабре составила Br801.6, что на Br84.0 больше, чем в ноябре. Это первый рост после 3-х месяцев подряд снижения. Повторяется динамика прошлого года, да и большинства остальных предыдущих лет, то есть все как обычно: последний месяц года - самый зарплатный. Но на этот раз декабрьский «всплеск» оказался больше обычного – и номинально и в процентах.

Рекорд обновлен, следующий нужен уже весной

Как и прогнозировалось, в декабре 2016-го был обновлен исторически рекордный показатель средней по стране зарплаты, который до этого был поставлен в августе. Следующее же обновление номинального Br-рублевого максимума должен быть уже весной 2017-го, после того как в январе средняя зарплата сезонно обвалится.

В прежние, причем, более инфляционные годы, превышение декабрьской средней зарплаты происходило вообще не раньше мая. Но с начала 2017-го увеличена минимальная заработная плата (до Br265), и, главное, требуется ускорение темпа роста зарплат в целях выхода к концу года на $500-й эквивалент, что и будет способствовать более быстрому их увеличению.

В целом долгосрочная тенденция в динамике номинального размера зарплат в Беларуси – повышательная, а основа этого номинального увеличения зарплат - инфляционный рост. За последние 10 лет, с декабря 2006-го по декабрь 2016-го, средняя зарплата выросла в 12 раз.

$-эквивалент средней зарплаты впервые за 3 года превысил прошлогодний соответствующего месяца

За декабрь доллар в Беларуси подешевел на 1,06% (по курсам последних в месяце торгов на БВФБ), и эта ревальвация Br-рубля добавила несколько долларов $-эквиваленту декабрьской средней зарплаты, усилив и так высокое (11,7%-е) номинальное ее Br-рублевое увеличение с ноября.

В результате $-эквивалент средней по стране зарплаты вырос на $46, до $409 (по курсу последних в декабре торгов на БВФБ), и впервые за 3 года превысил прошлогодний показатель соответствующего месяца: в декабре 2015-го средняя по стране зарплата была эквивалентна $400. Декабрьский размер стал наибольшим с июля 2015-го.

Исторически максимальный $-эквивалент средних белорусских зарплат - $626 в июле 2014-го (по курсу конца месяца - на последних в июле 2014-го торгах БВФБ). Очевидно, что здесь обновление рекорда не произойдет в течение многих лет. А при худшем развитии событий (падение мировых цен на нефть ниже $35, с этим - очередной обвал Rr-рубля и снижение импортоемкости российского рынка, и в итоге - девальвация Br-рубля) – обвал показателя до уровня кризисных месяцев девальвационного 2011-го – ниже $300.

Цель - $500. «План-прогноз» на 2017-й и сравнение с 2010-м

В Беларуси вновь, как и 7 лет назад, руководством страны заявлена цель достижения $500-й зарплаты, на этот раз – в 2017-м году. В прошлый раз такое поручение от А.Лукашенко было озвучено в 2009-м году на 2010-й.

Учитывая многолетнюю помесячную динамику показателя средней зарплаты в Беларуси, а именно - сезонное и инфляционное ее изменение, можно составить примерный прогнозный план доведения ее до $500 экв. к декабрю 2017-го, и в дальнейшем следить за его выполнением.

При этом, конечно, главное – сохранение стабильным курса Br-рубля к доллару, ослабление его за год не более чем на 7-8%, без чего ни о каких $500 не может быть и речи. То есть максимальный курс в конце 2017-го – не более 2,1 Br/$.

Но даже и при таком курсе подъем средней зарплаты в Br-рублях выглядит на графике очень крутым. Мало того, осенью придется увеличивать минимальную заработную плату, чтобы не было традиционного осеннего падения, из-за чего в декабре потребовался бы, как видно на графике, составленном без учета возможного повышения «минималки» в 2017-м, слишком уж сильный прирост с ноября.

В аналоге сегодняшней ситуации – периоде 2009-10 гг. динамика развивалась похоже. Хотя в декабре 2009-го, как и сейчас, за год до конечной точки «$500», $-эквивалент был даже меньше, чем сейчас - $382, и все же, $500 были, в итоге, достигнуты и даже превышены.

Как и сейчас с января 2017-го, тогда - с января 2010-го - была поднята минимальная заработная плата – до Br258,6 тыс. ($91). В январе 2017-го – до Br265 ($137). То есть стартовые условия 2017-го в $-эквиваленте лучше, чем в 2010-м.

Первую половину 2010-го года показатель средней зарплаты рос, как и прогнозируется в его «аналоге» - 2017-м: ускоренными темпами, превзойдя декабрьский размер уже в марте (в «плане-прогнозе» на 2017-й – более «мягкий» вариант - в апреле).

Но в $-эквиваленте максимум, что было достигнуто в середине 2010-го года - $430, и без денежно-кредитной накачки экономики тогдашний план «$500» выполнить было невозможно. Что и было предпринято (во что это «вылилось» в 2011-м помнят все). И в ноябре 2010-го была резко, до Br400 тыс. ($132) поднята «минималка». Поэтому ноябрьская зарплата 2010-го не снизилась, как обычно, а, наоборот, заметно выросла.

В «плане-прогнозе» на 2017-й максимальный $-эквивалент середины года - $460, что лучше, чем в 2010-м, благодаря более высокому $-эквиваленту средней зарплаты декабря 2016-го и МЗП.

Однако есть одно существенное отличие 2010-го от 2017-го не в пользу последнего: в 2010-м реальный рост ВВП составил 7,7%, когда как на 2017-й даже запланированный – 1,7%.И внешнеэкономические условия 2010-го, прежде всего на восточном направлении, были получше, чем сейчас.

То есть, несмотря на больший $-эквивалент в начале года сейчас, чем 7 лет назад, слабый реальный рост экономики будет тормозить динамику средней зарплаты, и здесь без «печатного станка» снова, как и в 2010-м, не обойтись, и «добивать» до $500 придется инфляционным способом, подняв осенью «минималку», как и 7 лет назад, не в соответствии с экономическими реалиями.

Но в целом на $-эквивалент больше, конечно, будет влиять курс Br-рубля к доллару. И Беларусь здесь мало на что может повлиять. Все будет зависеть от курса российского Rr-рубля, а значит – от мировых цен на нефть.

Среднегодовая месячная заработная плата в долларах в Беларуси - $364

Менее реальным, а точнее нереализуемым, выглядит возможность достижения в 2017-м году среднегодовой месячной зарплаты в Беларуси в $500 экв. Средняя за 2016-й год начисленная зарплата составила лишь $363. А максимальным значением остается $592 (в середине 2014-го). В календарном 2015-м было $418, в 2014-м - $579, в супердевальвационном 2011-м - $333, в кризисном 2009-м - $356, в 2008-м - $414.

Текущая 3-я по счету и самая сильная волна падения долларовых значений зарплат за последние более чем 15 лет (1-я была 2009-ом после разовой девальвации в самом начале года, 2-я - в период валютно-финансового кризиса 2011-го года, 3-я - после девальвации декабря 2014-го - января 2015-го) закончилась: в декабре уже появился первый незначительный прирост показателя.

Предыдущие пиковые значения среднегодовой зарплаты в $-эквиваленте: в 2008-ом году - $414 в месяц, перед кризисом 2011-го года - $437 в месяц. «Дно» вследствие мирового кризиса 2008-09 гг. - $356, а вследствие кризиса 2011-го - $314.

Реальная зарплата в декабре выросла за месяц на 11,2%, а за год – снизилась на 2,6%

Декабрьская средняя зарплата номинально выше ноябрьской на 11,7%. А так как в декабре Белстат определил месячную инфляцию в размере 0,48%, то реальная зарплата выросла на 11,2%. Это традиционный сезонный рост. Но в 2016-м он стал наибольшим за 3 года.

Однако в сравнении с соответствующем месяцем прошлого года средняя декабрьская зарплата 2016-го остается ниже в реальном выражении. Номинально она, конечно, стала больше, в сравнении с декабрем 2016-го, на 8,0% (на Br59.2), но цены на потребительские товары и услуги за год (декабрь 16-го к декабрю 15-го) выросли на 10,6%. Итог - реальное падение зарплат на 2,6%.

В «минусовую» зону динамика реальных зарплат (к соотв. месяцу предыдущего года) вошла в июле 2014-го, находится там уже 30 месяцев, и, судя по всему, будет оставаться там несколько первых месяцев следующего года.

Поскольку и в декабре 2015-го было минусовое значение (к декабрю 2014-го), и в декабре 2014-го (к декабрю 2013-го), то за 3 года реальная зарплата снизилась более значительно: декабрь 2016-го к декабрю 2013-го на 4,8% - к месяцу последнего стабильного и спокойного года в регионе.

Зарплаты в Беларуси за годы независимости: инфляционный рост в сотни миллионов раз

Если выразить сегодняшние зарплаты в формате 1990-го года, без учета деноминаций, прошедших в Беларуси в 1994-ом (1:10), 2000-ом (1:1000) и 2016-ом (1:10000), то декабрьская зарплата 2016-го – это 80,16 млрд рублей, когда как в декабре 1990-го было 269, тогда еще, советских рублей.

То есть номинальный рост за 26 лет составил 293 млн раз (декабрь 2016-го к декабрю 1990-го). Для сравнения, в Украине – в 1,3 млн раз, в России – в 82 тыс. раз: инфляция в Беларуси за постсоветский период стала наибольшей среди всех стран б.СССР.

Как изменялся $-эквивалент белорусских зарплат за 25 лет независимости

В 1991-ом $-эквивалент белорусских зарплат был, в среднем по стране, менее $10 по тогдашнему рыночному курсу. В период 1992-94 гг. - 20-30 долларов в эквиваленте. До середины 2000-го года долларовая средняя зарплата в Беларуси была менее $100. Хотя, конечно, покупательная способность доллара в те годы была в Беларуси очень высокая.

В 00-х годах, с начала долговременной финансово-курсовой стабилизации в Беларуси, опираясь на растущий, на фоне подъема нефтяных цен, российский рынок, долларовые зарплаты в Беларуси выросли к 2008-му году до $450. Правда, покупательская способность доллара в стране сильно снизилась за это время, опустившись к уровню стран Восточной Европы: ценовые различия между странами практически исчезли, а кое-что даже в Беларуси стало стоить дороже (например, недвижимость в 2008-м).

Мировой кризис 2009-го «подкосил» это 8-летний рост зарплат в $-эквиваленте, а знаменитый белорусский кризис 2011-го краткосрочно обвалил показатель до уровня 2006-го (менее $300 экв.) - вскоре после того как с помощью «печатного станка» (Br-кредитной накачкой экономики) было исполнено поручение А.Лукашенко довести в 2010-ом году среднюю зарплату в Беларуси до $500.

Но с 2012-го, вместе с наращиванием валютных резервов (чему сильно поспособствовала продажа последних 50% Белтрансгаза Газпрому), пошел быстрый восстановительный рост, и уже через год белорусские зарплаты стабильно превысили те самые $500, а в 2014-ом несколько месяцев было с более чем $600-ми зарплатами.

Однако с конца 2014-го на фоне кризиса в России, вызванном падением цен на нефть и западными санкциями за агрессию против Украины, начались очень серьезные негативные экономические процессы в Беларуси, (воссозданная советская экономика Беларуси полностью зависима от экономической (и даже политической) ситуации в России), а Br-рубль сильно девальвировался, и как результат – падение $-эквивалента зарплат в Беларуси более чем в 1,5 раза, ниже $400.