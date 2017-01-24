

Многие модницы, предпочитающие красиво обуваться, игнорируют предупреждение о вредности высоких каблуков и их влиянии на развитие плоскостопия, образование натоптышей. Стремление выглядеть привлекательно берет верх на страхом, и женщины подбирают обувь как часть имиджа.

Отличия, определяющие хорошую обувную пару, проявляются в грамотно рассчитанном центре тяжести, материале, округлении подошв и носов снизу.

Универсальные значения для комфортной носки рассчитать невозможно. Причины скрыты в индивидуальности каждой женщины. Однако существуют общие принципы подбора обуви на каблуке.

Выбор подошвы

Она не должна быть скользкой. Чтобы определить уровень гладкости, достаточно провести подошвой по ровной поверхности, определяя, пригодна ли эта модель для каждодневного использования или только для фотосессии. Обувь с гибкими супинаторами опасности не представляет. Чтобы убедиться в устойчивости обуви, необходимо кулаком слегка надавить на точку в центре подошвы внутри понравившейся пары. Если чувствуется проседание, скользить туфельки, вероятнее всего, не будут.

Если есть сомнения в безопасности, а купить пару хочется, их можно отнести в мастерскую. Мастер приклеит снизу накладку, которая придаст им устойчивости.

Подбор обуви по размеру, весу, высоте каблука

Обувь, в которой меньше будут уставать ноги, отличается низким весом. Это связано с полостью внутри танкеток или каблуков. Придя в магазин обуви , прежде чем купить пару, проверьте ее на вес — вытяните обутую ногу вперед, подержав ее так секунд 10. Устали? Представьте, какими будут ощущения через 100 шагов.

Рекомендуется также пройтись в туфлях по магазину. Если они тяжелые, походка изменится — станет неуверенной, семенящей.

Каждодневную обувь лучше подбирать на утолщенном каблуке. Хотите, чтобы он был высоким? Присмотритесь к моделям на скрытой платформе. С их помощью визуально увеличивается длина ног, рост, компенсируется высота каблука.

Посчитав модель подходящей, лучше задержаться в отделе еще некоторое время, чтобы убедиться в точном соответствии выбора полноте ноги, ширине, размеру.

Если приобретается кожаная обувь, помните: при носке она растягивается, поэтому не спешите выбрать туфли на каблуке кажущиеся идеальными, примерьте несколько пар. Важно почувствовать отсутствие дискомфорта — давления, натирания, сжатия.

Как правильно примерять обувь на каблуке?

При чувстве напряженности во время примерки в икрах или их сведении откажитесь от конкретной модели и попросите принести другую.

Когда при наклоне вперед появляется ощущения, что вы падаете, у обуви, скорее всего, неправильное закругление носов.

Необходимо также проверить, как при ходьбе чувствуют себя щиколотки. Они не должны болезненно заламываться внутрь.

Следует установить нормальную ширину шага, которая определяется как половина длины стопы между носком и пяткой впереди стоящей ноги при ходьбе.

Нужно запомнить, что выбрать туфли на каблуке следует сначала для комфорта, а потом — для красоты. А найти подходящую пару туфель вы можете в магазинах обуви из каталога TAM.BY .