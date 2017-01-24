Бенджамин и Ингрид Хьертефёлгер 3 года назад поселились на острове Сандорноя в северной части Норвегии, в 1000 км от Осло. Здесь практически всегда ветрено и холодно. Однако суровый климат семейную пару с четырьмя детьми не пугает — они живут буквально в тепличных условиях. Дело в том, что их дом от холода спрятан под стеклянной полусферой, и когда на улице трещат морозы, в их «теплице» вполне комфортно.



Фото сайта naturhuset.blogg.no

Строительство дома, который окрестили Naturhuset («Природный дом»), было начато в 2011 году. В основании склона был построен цокольный этаж из ячеистого бетона с монолитным перекрытием.









В следующем году был возведен геокупол — алюминиевый каркас со стеклянными панелями (всего 360 штук) накрывает площадь около 180 кв.м. Диаметр купола 15 м., высота 7,5 м. Стекло используется одинарное, толщиной 6 мм. Геокупол возвела норвежская компания Solardome.



Фото сайта naturhuset.blogg.no



Фото сайта naturhuset.blogg.no

Дальнейшее строительство внутри купола велось уже в тепличных условиях. Дом строился из соломы и глины силами семейной пары и их друзей, проблем со строительными материалами не было, они в прямом смысле под ногами. Новоселье семья отпраздновала в декабре 2013 года.



Фото сайта naturhuset.blogg.no





Сейчас дом представляет собой глинобитную двухэтажную постройку с плоской крышей в трех уровнях. В нем пять спален, просторная гостиная-столовая, два санузла, подсобные помещения.



Фото сайта naturhuset.blogg.no







Фото сайта naturhuset.blogg.no

За стенами дома — сад и огород. В условиях короткого северного лета здесь успевают созреть самые теплолюбивые овощи и фрукты — абрикосы, виноград, киви, сливы, помидоры, огурцы. Под куполом сельскохозяйственный сезон длится на пять месяцев дольше, чем снаружи. Зимой что-либо вырастить невозможно — здесь, за полярным кругом, 3 месяца вообще нет солнца.



Фото сайта nhabitat.com







Огород есть возле купола. Фото сайта naturhuset.blogg.no

Под самым куполом, на плоской крыше дома находится терраса, на которой можно наслаждаться закатами и звездами, северным сиянием, принимать солнечные ванны, заниматься йогой, лежать в гамаке или кататься на качелях. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид.



Фото сайта naturhuset.blogg.no



Северное сияние за стеклом. Фото сайта naturhuset.blogg.no

От дома вниз к морю тянутся вкопанные в землю трубы вентиляции. Из-за того, что температура земли постоянна, воздух, поступающий через них снаружи зимой прогревается, летом — охлаждается. Горячей водой дом обеспечивают солнечные коллекторы. Вытяжки в основании дома, окна на среднем уровне и окна под крышей обеспечивают постоянную циркуляцию воздуха внутри купола.



Фото сайта naturhuset.blogg.no

Благодаря ему у глиняного дома длительный срок эксплуатации — под куполом нет дождей и снега, здесь практически всегда одинаковый уровень влажности. Хозяева утверждают, что дом может «стоять вечно, если вы поддерживаете его сухим». К тому же, по их словам, нет никакой необходимости красить или даже обслуживать стены постройки.



Фото сайта boredpanda.com





В Беларуси что-то подобное мы увидим не скоро — ни одна из отечественных компаний с геокупалами даже не знакома. В любом случае это будет индивидуальный заказ, который, как нам пообещали в одной фирме, «еще не считали, но дешево не получится». Поэтому, если есть желание увидеть стеклянный геокупол вживую, отправляйтесь в Норвегию, на остров Сандорноя — дом открыт для посещений за символическую плату.

Ну или можно посмотреть видео на Youtube.

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Кстати, существуют и бюджетные варианты домов-теплиц. Но — тоже не в Беларуси.

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