МИНСК, 25 янв – Sputnik. Лиц, участвующих в финансировании терроризма, приобретении и распространении оружия массового поражения, а также легализовавших доходы, полученные преступным путем, могут лишать этих доходов на всей территории СНГ.



© REUTERS Kacper Pempel Спецслужбы стран СНГ отрабатывают алгоритмы отражения киберугроз

Такое положение внесено в проект договора стран СНГ о противодействии легализации преступных доходов, финансировании терроризма, приобретения и распространения оружия массового поражения, который в среду в Минске обсуждает экспертная группа.

"Один из наиболее важных новых моментов является возможность достижения договоренности о конфискации преступных доходов, если государства сочтут это нужным и согласятся на внесение этой нормы", – сообщил журналистам начальник отдела исполкома СНГ по сотрудничеству в сфере борьбы с преступностью, терроризмом и наркоугрозой Анатолий Чирак.

По его словам, в проекте договора также определен порядок информационного взаимодействия стран – участниц договора. Таким образом, если лицо, занимающееся финансированием терроризма, выявлено в одной из стран, а его доходы размещены в другом государстве СНГ, то по запросу первого государства такие доходы могут быть конфискованы.

Чирак также отметил, что в Беларуси уже действует норма, по которой банки могут приостанавливать сомнительные сделки – эта норм направлена на противодействие легализации преступных доходов. Планируется, что ее действие будет распространено на все страны СНГ.

По словам представителя исполкома СНГ, проект договора планируется утвердить на заседании глав государств СНГ осенью 2017 года. Затем, после прохождения всех внутригосударственных процедур ратификации, документ вступит в силу. Ожидается, что это произойдет в 2018 году.