В Беларуси действует государственная распределительная пенсионная система (как в Германии и Франции). Накопительного компонента нет, однако один из вариантов реформирования системы — его "надстройка" над уже существующим распределительным блоком. На размер пенсионного обеспечения влияют длительность стажа и величина зарплаты, из которой уплачивались страховые взносы. Нынешние пенсионеры получают денежное пособие благодаря работающим согражданам и нанимателям.

Поскольку трудоспособных с каждым годом становится меньше, приходится задумываться о повышении пенсионного возраста, проводить индексацию пенсионных выплат. Эти меры непопулярные, однако только они позволяют государству предупреждать дефицит бюджета. В будущем, вероятно, многие страны перейдут от распределительных систем к накопительным. При этом ряд экспертов считает, что она будет неэффективной из-за инфляции.

На основании указа 137 от 11 апреля 2016 года "О совершенствовании пенсионного обеспечения" в течение ближайших шести лет (а именно, с 2017 по 2022 годы) будет приводиться в действие пенсионная реформа. Ежегодно с первого января 2017 г. минимальный возраст для оформления трудовой пенсии будет увеличиваться на 6 месяцев и к началу 2022 года составит 58 лет для представителей женского пола и 63 года — для мужского. Кроме того, в соответствии с указом 534 от 31 декабря 2015 ежегодно на те же шесть месяцев будет возрастать минимальный страховой стаж, необходимый для оформления пенсии по возрасту (сейчас он составляет 15 лет, а к 2025 достигнет отметки 20).

Что общего осталось в пенсионных системах Беларуси и Молдовы, каким путем проходит реформирование пенсионных систем в наших странах, насколько население готово к переходу на накопительную систему пенсий — эти и другие вопросы приглашены обсудить:

В Минске:

Председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара КРАСОВСКАЯ,

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Тамара КРАСОВСКАЯ, Финансовый аналитик, руководитель проектов "pensiya.by", "nakoplenie.by" Алексей НОВИЦКИЙ.

В Кишиневе:

депутат парламента Республики Молдова Владимир ОДНОСТАЛКО.

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