



Определены лауреаты конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2016 года. Ими признано 248 товаров, выпускаемых 139 организациями республики.

Так, в номинации «Продовольственные товары» лауреатами стали 163 товара 77 организаций, сообщила пресс-служба Госстандарта.

В номинации «Промышленные товары для населения и изделия народных промыслов» определено 37 товаров-победителей 26 предприятий, а в номинации «Продукция производственно-технического назначения» – 42 товара, выпускаемых 32 организациями.

В номинации «Услуги населению» звания лауреата конкурса удостоены 6 организаций.

Статус «Новинка года», учрежденный с целью стимулирования выпуска новых видов продукции, улучшения ее характеристик и свойств, применения современных технологий и материалов, присужден 26 товарам различного назначения.

С 2016 года впервые в рамках конкурса были учреждены специальные награды «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», а также диплом «Стабильное качество».

По его итогам награды «Лучший в отрасли» присуждены 6 организациям республики, набравшим наибольшее количество баллов в отдельном отраслевом направлении. Их обладателями стали ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест), ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко», филиал ОАО «Берестейский пекарь» Ганцевичский хлебозавод, ОАО «Красный пищевик» (г. Бобруйск), а также экспериментальное лесоохотничье хозяйство «Лясковичи» государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Припятский».

Специальная награда «Лучший в регионе» присуждена 23 предприятиям, которые набрали наибольшее количество баллов в своем регионе в рамках конкретной номинации конкурса.

Диплома «Стабильное качество» удостоены 35 организаций, товары которых становились лауреатами конкурса пять и более раз подряд. Сами организации подтверждали должное качество продукции или услуги в течение не менее года, предшествующего проведению конкурса; имеют сертифицированные системы менеджмента, соответствующие требованиям СТБ ISO 9001, СТБ ИСО 14001, СТБ 18001 и др., а также были лауреатами различных конкурсов в области качества.

В их числе – ОАО «Савушкин продукт» (г. Брест), Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Поставский молочный завод», ОАО «Витебский мясокомбинат», СП ОАО «СПАРТАК» (г. Гомель), СООО «Белвест» (г. Витебск), ОАО «Моготекс» (г. Могилев), ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (г. Жлобин), СООО «Бел-Пласт Интернэшнл» (г. Лида), ОАО «Гомельский химический завод» и др.

Среди победителей конкурса есть и предприятия, которые впервые участвовали в нем. Это – ОАО «Молочная компания Новогрудские Дары», ОАО «Дятловский сыродельный завод», ООО «ЛОДИСС» (производство кондитерских изделий, г. Кобрин), ООО «НПК Биотест» (производство фармацевтической продукции, г. Гродно), ООО «ПровитБел» (производство замороженных полуфабрикатов и овощных смесей, г. Новогрудок), Частное учреждение образования «Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих «Искусство знания» (Гомельская обл.), ООО «Автошкола «Эксэлэнт бел» (г. Гомель) и другие.

Напомним, что конкурс «Лучшие товары Республики Беларусь» проводится в два этапа.

На первом – областном – этапе конкурсными комиссиями определяются товары-финалисты и среди них товары, претендующие на присуждение статуса «Новинка года», а также претенденты для присуждения специальной награды «Лучший в регионе». При этом оцениваются все аспекты деятельности организации, оказывающие влияние на качество продукции (производственно-технологические, социальные, товарно-финансовые, нормативно-метрологические, информационно-рекламные, а также в области энергосбережения и безопасности).

На втором этапе конкурса – республиканском – конкурсная комиссия принимает решение о присуждении товарам звания лауреата и статуса «Новинка года», а конкурсантам – специальных наград «Лучший в отрасли» и «Лучший в регионе», диплома «Стабильное качество».

При подведении окончательных итогов конкурса республиканская конкурсная комиссия учитывала отзывы потребителей, поступившие в отношении организаций и качества их продукции и услуг, которые успешно прошли первый (областной) этап конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» и стали финалистами. В этом году такое голосование проводилось впервые за время существования конкурса с 2002 года.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.

Сведения о товарах-лауреатах и их изготовителях размещаются на сайте Госстандарта в разделе «Конкурсы в области качества» и в ежегодном иллюстрированном каталоге «Лучшие товары Республики Беларусь», который рассылается в представительства нашей страны за рубежом.