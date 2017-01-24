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Вышел трейлер фильма о жизни Бритни Спирс, где звезда бреет голову и разбивает машину зонтом

25.01.2017 11:25 — Разное | Tut.by  
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Вышел первый трейлер фильма «Britney Ever After», рассказывающего о жизни Бритни Спирс. Премьера ленты «Бритни навсегда» намечена на 18 февраля 2017 года на американском кабельном канале Lifetime.


Роль Спирс исполнила актриса Наташа Бассетт, ранее сыгравшая в картинах «Да здравствует Цезарь!» и «Псих». В фильме о певице также снялись Питер Бенсон, Николь Оливер и Джиллиан Уолчак. Режиссером выступила Лесли Либман («Дивный новый мир», «Дневники вампира»).

В ролике показано, как главная героиня бреет голову (в жизни Спирс этот эпизод произошел в начале 2007 года) и разбивает машину зонтом.

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35-летняя Бритни Спирс — американская поп-певица, обладательница премии «Грэмми», танцовщица, автор песен, киноактриса. Дебютный альбом Baby One More Time сделал певицу всемирно популярной, а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100, когда певице было 18 лет. В 2005 году за сингл Toxic она получила первую статуэтку «Грэмми». За свою карьеру Спирс продала более 100 миллионов экземпляров альбомов по всему миру, а вместе с синглами — свыше 200 миллионов пластинок.

 
 
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Вышел первый трейлер фильма "Бритни навсегда", рассказывающего о жизни Бритни Спирс.

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